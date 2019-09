Silvia Toffanin batte Mara Venier e le soffia un ospite importante

editato in: da

Tutti aspettavano con ansia l’intervista esclusiva che Giulia De Lellis avrebbe rilasciato a Domenica In nel corso della prima puntata dello show di Mara Venier, ma Silvia Toffanin è riuscita a “rubarla” alla sua concorrente e a portarla nel suo salottino, a Verissimo.

Solo poche ore fa si era diffusa la notizia che l’ex gieffina avrebbe presentato il suo nuovo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza durante l’esordio stagionale di Domenica In, il prossimo 15 settembre 2019. Invece è arrivata una sorpresa inaspettata: la De Lellis parlerà delle sue disavventure amorose a Verissimo, in “casa” di Silvia Toffanin. Quest’ultima ha letteralmente fatto il colpo grosso, sottraendo a Mara Venier un’ospite davvero molto importante.

E così, Giulia De Lellis sarà protagonista della prima puntata dello show del sabato pomeriggio, giunto ormai alla sua 23esima stagione. Di cose da raccontare ne ha molte: stando alle anticipazioni, svelerà qualche dettaglio inedito sulla sua travagliata storia d’amore con Andrea Damante, che si è conclusa burrascosamente un paio d’anni fa. Qualche novità, invero, è già arrivata grazie a un’intervista che la giovane ha rilasciato al settimanale F, in cui ha rivelato di aver contattato tutte le ragazze con cui il suo ex l’avrebbe tradita:

Sono un po’ masochista. Avevo bisogno di farmi del male per capire, volevo andare in fondo.

Nel corso della stessa intervista ha spiegato di aver impiegato del tempo per rialzarsi, ma di aver trovato finalmente la felicità al fianco di Andrea Iannone: “Soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto. L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex. Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva ‘memorizzata’, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino”.

Il libro di Giulia, in uscita il prossimo 17 settembre 2019, racconta nei dettagli questa storia d’amore malata, e naturalmente la notizia non poteva lasciare indifferente Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha reagito bene e i suoi commenti non si sono fatti attendere. Forse anche per la polemica che è nata attorno a questo libro, su Amazon è già best-seller nonostante non sia ancora uscito.