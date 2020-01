Silvia Provvedi rompe il silenzio sulla gravidanza e mostra il pancione

editato in: da

Fino a qualche giorno fa si trattava solo di un’indiscrezione. Ora, però, la conferma arriva proprio da lei: Silvia Provvedi è incinta. L’ex di Fabrizio Corona, infatti, ha tolto ogni dubbio pubblicando la prima foto con il pancione su Instagram: a breve diventerà mamma per la prima volta.

La cantante delle Donatella, quindi, sta per diventare mamma. Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano, infatti, sono in attesa del loro primo figlio. A confermare quello che fino a qualche giorno fa era solo un gossip lei stessa che, tramite il canale social che condivide con la sorella Giulia, ha pubblicato la prima foto con il pancione, dopo che era già stato svelato dal settimanale Chi.

Silvia è radiosa e bellissima. Per lei, d’altronde, si tratta di un periodo veramente positivo. Archiviate le liti seguite all’addio con Fabrizio Corona, la Provvedi ha ritrovato il sorriso tra le braccia dell’imprenditore Giorgio De Stefano, il misterioso Malefix che per lei aveva inviato un messaggio con un aereo nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Lui, imprenditore, è estremamente riservato e sempre poco incline e mostrarsi davanti a telecamere e ai paparazzi. Nonostante ciò, però, era impossibile nascondere ulteriormente la gravidanza.

La Provvedi, così, ha rotto il silenzio e ha condiviso la bella notizia con tutti i suoi fan, felici finalmente di ricevere una sua conferma. Lo ha fatto pubblicando una tenera foto sul profilo Instagram delle Donatella. La cantante, nella foto, si mostra sorridente insieme alla sorella Giulia, da sempre al suo fianco e felice di diventare zia. Il vestito attillato, grigio a costine e a collo alto, non lascia dubbi: il pancino, di circa cinque mesi, non può più essere nascosto. Nelle stories, poi, ha ringraziato i follower e tutti coloro che stanno scrivendo per farle gli auguri:

Vi stiamo leggendo tutti. Grazie davvero di cuore per tutto l’affetto che ci dimostrate. Ormai siamo una Famiglia e ci sentiamo fortunate a condividere con voi un momento così speciale. Vi vogliamo bene, Silvia e Giulia.

Ora che la bella notizia è finalmente ufficiale, la domanda che tutti si pongono è un’altra: sarà un maschietto o una femminuccia? A quanto pare, la mamma preferirebbe un fiocco rosa.