Silvia Provvedi ritrova la serenità. Dolce vacanza con la figlia Nicole

Da quando è nata la piccola Nicole, Silvia Provvedi ha dovuto affrontare un periodo molto difficile. Eventi importanti, infatti, hanno sconvolto la sua vita proprio a pochi giorni dal parto. Adesso, però, la neo-mamma sembra aver ritrovato un pizzico di serenità e si è concessa alcuni momenti di riposo con sua figlia. A farle compagnia, immancabile come sempre, la sorella gemella Giulia, con la quale forma il duo Le Donatella.

La nascita di un figlio è sempre fonte di grande gioia. Lo sa bene Silvia, che a giugno ha dato alla luce Nicole. La piccola è frutto del suo amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano che, poco dopo la nascita della sua prima figlia, si è trovato alle prese con delle controversie giudiziarie che lo hanno forzatamente allontanato dalla sua famiglia.

Silvia, inoltre, ha dovuto anche fronteggiare alcune complicazioni sopraggiunte con il travaglio che l’hanno costretta ad un parto cesareo non programmato. Eventi che, per la giovane madre, sono stati, senza ombra di dubbio, fonte di stress e che hanno richiesto grande forza e coraggio.

Per recuperare le energie, Silvia ha, così, deciso di concedersi alcuni attimi di relax a Milano Marittima. Con lei, come testimoniano le immagini pubblicate sui social dalle sorelle Provvedi, anche la dolce Nicole, che respira l’aria del mare per la prima volte e riposa felice tra le braccia della madre:

Primo giorno di mare per la Niki.

Impossibile non notare i due hashtag inseriti nella didascalia dell’immagine, ‘famiglia’ e ‘serenità’, che lasciano immaginare che, finalmente, Silvia, stia vivendo questi primi mesi di maternità con tranquillità. A sostenerla, in ogni caso, c’è Giulia, zia ineccepibile e sempre affettuosa.

È stata proprio lei, nel momento del bisogno, a stare vicino a Silvia confermando, come già successo in passato in occasione della fine della storia d’amore della sorella con Fabrizio Corona, che le Donatella sono un duo indistruttibile non solo sul piano artistico, ma anche e soprattutto sul fronte della vita privata.

Immagini bellissime, quelle rese pubbliche da Silvia e Giulia. In futuro, rallegreranno ancora i loro fan mostrando nuovi momenti della loro vita quotidiana?