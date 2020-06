Silvia Provvedi racconta il parto: “Un cesareo non programmato&#...

editato in: da

Silvia Provvedi, cantante delle Donatella, racconta la nascita della figlia Nicole, arrivata con parto cesareo e frutto del suo amore per Giorgio De Stefano, detto Malefix. L’artista ed ex concorrente del GF Vip si è confessata su Instagram, svelando di aver affrontato un parto tutt’altro che semplice, anche se ora è felice e sta bene. “Tutto va benissimo, sono felice e la bimba è un angioletto – ha rivelato Silvia, che ha voluto ringraziare i medici che si sono presi cura di lei -. Mi sento bene, sono in fase di ripresa perché malgrado non fosse programmato sono dovuti intervenire con un cesareo. La ferita sta guarendo molto bene: è stata un’operazione ma comunque sta procedendo per il meglio. Sono stata coccolata, assistita, consolata nel migliore dei modi”.

A rovinare il momento felice però è arrivata la notizia dell’arresto di Giorgio De Stefano nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile di Reggio, proprio pochi giorni dopo la nascita di Nicole.

Silvia è diventata mamma di Nicole lo scorso 18 giugno. La piccola è arrivata a coronare l’amore con Giorgio De Stefano, imprenditore con cui la star delle Donatella ha iniziato una relazione dopo la fine del GF Vip. Già durante il reality la sorella di Giulia Provvedi aveva confessato di frequentare una persona speciale, arrivata dopo l’addio a Fabrizio Corona. Poi l’annuncio della gravidanza, arrivato a sorpresa, e la felicità della Provvedi, pronta a fare la mamma. La piccola Nicole ha riempito di gioia la sua esistenza, come ha rivelato ai follower di Instagram. “Sono giorni particolari, è un limbo che non riesci a spiegare, un limbo bellissimo – ha confessato -. Ti senti invincibile, mi sto godendo attimi pazzeschi”.

Giorgio De Stefano è un imprenditore di origini calabresi, ma vive da tempo a Milano dove gestisce un noto ristorante. “Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”, ha detto di lui Silvia, che è innamoratissima. La cantante delle Donatella non ha mai nascosto di sognare le nozze. “È nei nostri programmi, lo vogliamo – aveva svelato qualche giorno fa al settimanale Chi, parlando di Malefix -. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”. Ora a cambiare i piani dell’artista è arrivato l’arresto di Giorgio De Stefano.