Silvia Provvedi, le prime foto insieme alla figlia Nicole dopo il parto

Silvia Provvedi, una delle gemelle del duo musicale de Le Donatella, a pochi giorni dalla nascita della figlia Nicole è tornata sui social network.

Dopo aver raccontato alcune difficoltà incontrate durante il parto della bambina, Silvia ha voluto condividere con il suo pubblico le prime immagini con la nuova arrivata.

Accanto alla neo mamma la gemella Giulia, sorella e confidente, che sembra essere la sua ancora in questo momento così delicato. È di qualche giorno fa, infatti, l’inaspettata notizia dell’arresto di Giorgio De Stefano, compagno di Silvia e papà della bambina.

Non è la prima volta che Silvia si trova ad affrontare una situazione sentimentale così controversa: già qualche anno fa, infatti, la giovane cantante aveva dovuto affrontare l’arresto di Fabrizio Corona, suo compagno all’epoca dei fatti. Il complicato evento non aveva scalfito, però, la forza di Silvia che aveva deciso di rimanere accanto a Corona durante tutto il suo periodo di detenzione e fino al 2018.

A distanza di qualche mese dalla fine della tormentata storia d’amore con Corona la Provvedi aveva poi ritrovato il sorriso accanto a “Malefix”, soprannome di De Stefano, con il quale la relazione, sin da subito, aveva preso il volo. Un sentimento così forte da spingere la coppia a parlare pubblicamente, e in diverse occasioni, di progettare insieme il proprio futuro.

A cambiare le carte in tavola, dopo la nascita della dolce Nicole, è arrivato l’arresto di Giorgio che ha gettato un’ombra sul lieto evento.

Dopo alcuni giorni in cui la cantante aveva preferito il silenzio sono arrivate. dolcissime, le prime foto che ritraggono la giovane mamma insieme alla piccola Nicole con un breve messaggio di ringraziamento ai suoi followers per il sostegno ricevuto negli ultimi giorni: “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza.”

La forza e l’amore di una neomamma vincono su tutto.