Silvia Provvedi, inseparabile con Giulia per amore di Nicole

Diventare mamma è un cambiamento enorme nella vita di una donna e il supporto delle persone più care, spesso, può diventare fonte di grande sostegno per chi si ritrova ad affrontare un momento così speciale.

Non stupisce, allora, vedere ancora una volta quanto può essere forte il legame che unisce Giulia e Silvia Provvedi, le showgirl del duo Le Donatella, che sui social network hanno condiviso una serie di bellissime immagini insieme alla piccola Nicole.

Ma facciamo un passo indietro: poco più di un mese fa Silvia ha dato alla luce la dolce Nicole: la bambina nata dall’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano, recentemente rimasto coinvolto in una controversia giudiziaria. Ad aggiungersi ad un momento già particolarmente delicato per la Provvedi, causato anche da alcune complicazioni sopraggiunte durante il travaglio, anche la lontananza forzata del compagno. Accanto alla giovane mamma, però, il sostegno costante dell’inseparabile sorella Giulia che ancora una volta è la sua ancora di salvezza.

Già nel 2018, infatti, Giulia aveva aiutato la sorella gemella ad affrontare prima la difficile relazione con Fabrizio Corona, all’epoca dei fatti rinchiuso in carcere, e poi la sofferta separazione da quest’ultimo. Una rottura travagliata, complessa, avvenuta tra numerosi alti e bassi e che aveva portato Silvia a cercare la sua rinascita nella Casa del Grande Fratello 3. Di nuovo allora le sorelle sembrano essere una la forza dell’altra, a seconda delle vicissitudini avverse della vita, e mai come in questo momento sono apparse più unite che mai.

Nelle dolcissime immagini pubblicate sul profilo Instagram che condividono, allora, Giulia e Silvia appaiono sorridenti insieme alla piccola Nicole che sembra aver fatto perdere la testa non solo alla sua mamma. Due ragazze giovani, determinate, che hanno mostrato la solidità della loro unione e tutta la loro caparbietà anche grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi. In particolare L’Isola dei Famosi, il reality show che hanno vinto nell’edizione del 2015.

Un amore indissolubile, quello tra Silvia e Giulia, che sarà un grande esempio anche per Nicole che crescerà insieme a due giovani donne che hanno mostrato di esserci l’una per l’altra: nei momenti felici come in quelli tristi, sempre.