Silvia Provvedi incinta, prima foto col pancione

Silvia Provvedi è incinta: a confermare il lieto evento la prima foto della modella col pancione. La cantante delle Donatella ed ex di Fabrizio Corona è stata paparazzata dal settimanale Chi durante una passeggiata per le vie di Milano. Nelle immagini l’artista indossa un abito aderente che mette in evidenza la pancia e non lascia più spazio ai dubbi.

A renderla mamma per la prima volta sarà Giorgio De Stefano, l’imprenditore conosciuto dopo l’addio a Fabrizio Corona che è riuscito a rubare il suo cuore. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, la cantante delle Donatella aveva parlato spesso di lui, chiamandolo sempre Malefix per non svelare la sua identità. Lontano dal mondo dello spettacolo, Giorgio ha sempre vissuto il suo amore per Silvia nel più stretto riserbo, comparendo pochissimo e senza rilasciare mai interviste.

Nelle immagini pubblicate da Chi, Silvia è radiosa e bellissima, con un pancione di circa cinque mesi. Insieme a lei il compagno e la sorella gemella Giulia, con cui ha trascorso una serata piacevole in un ristorante. Il parto è previsto per il prossimo giugno e sembra che la cantante delle Donatella sia in attesa di una bambina. Subito dopo la nascita, la Provvedi e De Stefano si sposeranno a Modena, città natale della sposa.

39 anni, originario della Calabria, ma residente a Milano, dove gestisce un noto locale, Giorgio De Stefano ha cambiato la vita di Silvia, regalandogli l’amore che tanto sognava. Dopo la fine della burrascosa relazione con Corona, che aveva sostenuto durante gli anni più duri in carcere, la Provvedi aveva affermato di aver trovato la persona giusta per lei.

“Lui è una persona speciale per me – aveva detto qualche tempo fa -, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore. Ha valori e principi, sto vivendo un bel momento”. Al settimo cielo Giulia, gemella di Silvia, che non vedrebbe l’ora di diventare zia.