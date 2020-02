Silvia Provvedi, nuovi dettagli sulla gravidanza. E parla anche di matrimonio

editato in: da

Radiosa come non mai, Silvia Provvedi sta vivendo un momento bellissimo della sua esistenza: incinta di poco più di cinque mesi, ha già dei desideri per il suo piccolo in arrivo e per il suo futuro, che vede risplendere accanto al compagno Giorgio De Stefano.

La cantante delle Donatella, raggiunta dai giornalisti e dai fotografi di Chi, ha rilasciato un’intervista lunga e dettagliata. Silvia, ritratta con il pancione, appare in splendida forma e rivela di essere serena, felice e appagata.

Messi finalmente da parte i diverbi con l’ex fidanzato e compagno Fabrizio Corona, la cantante e modella pensa a una vita insieme al suo Malefix, il suo Giorgio, imprenditore riservatissimo che tuttavia, per il grande amore, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip le aveva voluto inviare un messaggio dolcissimo con un aereo.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Silvia ha raccontato che il suo bambino nascerà a giugno, per la gioia di papà Giorgio, della sorella gemella Giulia e di tutta la famiglia. Poi, ha svelato un dettaglio sulla gravidanza:

Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore.

Ha inoltre rivelato il probabile nome del nascituro, anche se ancora non sa se si tratta di un maschietto o di una femminuccia:

Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano.

Infine, Silvia si lascia andare ad alcune riflessioni sul matrimonio. Un impegno a lungo termine, un finché morte non ci separi che con i precedenti compagni non era mai neanche entrato nei suoi sogni:

Il matrimonio non mi è mai interessato, ma adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Chissà. Diamo tempo al tempo.

Insomma, intanto aspettiamo di vedere arrivare il piccolo Andrea (o la piccola Benedetta). E poi, probabilmente, vedremo la bella Silvia in abito da sposa, pronta a dire sì e a iniziare una nuova avventura in due. Questa volta, però, non in campo musicale.