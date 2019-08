Shannen Doherty: “Di nuovo Brenda solo per Luke Perry”

Sale l’attesa per il grande ritorno di Beverly Hills 90210, in onda negli Usa su Fox dal 7 agosto 2019, e i protagonisti della serie cult postano sui loro account social trailer, prime immagini e indiscrezioni del reboot.

Perché ci sono praticamente tutti, a quasi 30 anni dalla messa in onda della prima puntata (1990): Brendon, Brenda, Steve, Kelly, Donna, David, Andrea. Mancherà solo Dylan, nonostante Luke Perry, l’attore che lo impersonava, avesse dopo varie reticenze accettato di tornare, salvo poi morire all’improvviso, il 4 marzo 2019, per un ictus. Lasciando tutti, fan, famigliari e colleghi, nella disperazione totale.

Tanto che, a fronte dei protagonisti che avevano accettato subito l’idea di tornare a vestire i panni dei personaggi del serial, qualcun altro ci aveva pensato un attimo ad accettare. E lo ha fatto, in un secondo momento, solo per onorare la memoria di Dylan.

È quello che ha dichiarato Shannen Doherty in una intervista a ETOnline

Per me è stato come onorare lui, la sua memoria e quello che significava per il pubblico, i fan e tutti noi. Mi manca: ieri, oggi, domani, per sempre. Era un essere silenzioso, una persona forte, su cui potevi contare. Non sarà facile vivere senza di lui