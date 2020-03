Shannen Doherty combatte contro il cancro col sostegno delle amiche

editato in: da

Shannen Doherty, Brenda di Beverly Hills 90210, racconta attraverso Instagram come sta affrontando il ritorno del cancro.

Anche se non nasconde i momenti difficili, il suo messaggio è pieno di energia e di forza che lei trova grazie al sostegno e all’aiuto degli amici. Quello di Shannen è un inno alla vita che non si vuole arrendere alla malattia. Le sue parole sono di positività senza per questo occultare la dura realtà.

La Doherty quindi descrive su Instagram come porta avanti la sua battaglia contro il tumore, ricomparso ancora dopo che 2017 aveva potuto dichiarare la sua remissione: “Mi prendo cura di me stessa. E abbraccio ogni giorno. Non è sempre facile. Ci sono giorni in cui sono depressa. O semplicemente pigra. Ma le mie amiche mi aiutano a non mollare“.

Sul suo profilo social condivide la foto che la ritrae abbracciata tra le sue amiche in abbigliamento da fitness, sotto un sole splendente. Il grazie di Shannen va in particolare alla modella, Anne Marie Kortright: “Implacabile nel farmi fare escursioni e nell’insegnarmi nuovi modi di cucinare per nutrire la mia anima e il mio corpo in maniera sana”. A queste parole Anne replica: “Sono così felice che tu abbia pubblicato il post. Questo mi dà il permesso di continuare a svegliarti ogni mattina per allenarci e di cucinare deliziosi piatti sani”.

Accanto alla Kortright c’è anche Kiara Stokes, personale trainer che sprona la Doherty con metodi anti-conformisti: “Ieri mi ha preso a calci nel sedere”.

Grazie a loro Shannen può dire che è stata: “Una grande settimana. Mi sento meglio. La mia pelle è viva. E anch’io sono viva”.

L’attrice ha rivelato di essere ancora malata lo scorso febbraio, ma in realtà il cancro era ricomparso nel marzo 2019. Lei ha preferito non rendere pubblica la notizia perché stava lavorando al Reboot di Beverly Hills 90210.

La forza con cui vive la malattia infonde coraggio e dà speranza come molti dei suoi follower le riconoscono: “Sono così colpita dalla tua tenacia. Mi è stato diagnosticato il cancro il 16/3/2010. Sono grata per ogni giorno di remissione e prego per te perché i trattamenti non siano invasivi ed efficaci e per una cura ancora da scoprire mentre tu combatti”.