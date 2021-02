Shakira come Jessica Rabbit: il cambio di look è spettacolare

editato in: da

Shakira e Gerard Piqué, compleanno di coppia: relazione, carriera e figli

Shakira ha sorpreso i suoi fan con un look davvero spettacolare: la cantante ha cambiato colore di capelli, mostrando il risultato su Instagram.

Nel post pubblicato sui social ha mostrato una chioma rossa intensa con sfumature fucsia, anche se ha precisato ai suoi fan – mentre è intenta a stirarsi i capelli – che non era quello il colore che desiderava: “La mia idea era che fossero più rosa, ma il colore era finito e l’ho mischiato con un altro prodotto che avevo, ed è venuto fuori… più intenso”.

Il breve video condiviso con i follower è stato accompagnato dalla didascalia “Surprise!”, e nel giro di poche ore ha fatto il pieno di like e commenti: “Sei incantevole!”, “Divina”, “Stupenda”, hanno scritto gli utenti. Nonostante l’errore, il risultato è davvero sorprendente ed è innegabile che Shakira con questa chioma sia ancora più bella.

Del resto non è la prima volta che la cantante colombiana stupisce con un cambio di look, e questa volta, senza passare da un salone, ha deciso di sperimentare a casa sua, lasciando i suoi ammiratori a bocca aperta. E sembra proprio che abbia voluto seguire la tendenza del momento, che – per chi vuole osare – ha come protagoniste chiome dai colori sgargianti, dal blu al viola, passando per il rosso e il rosa.

Ma i capelli colorati non sono una novità per Shakira: in molti la ricorderanno alla fine degli anni Novanta con un aspetto molto diverso rispetto ai capelli biondi a cui ci ha abituato nell’ultimo periodo. Basterà guardare il videoclip di Ojos así, che, oltre a portarvi indietro nel tempo – magari con un pizzico di malinconia – mostrerà che i suoi capelli erano completamente rossi e con radici scure in contrasto, con delle treccine che rendevano la sua chioma leonina. Non a caso in tantissimi hanno fatto riferimento, nei loro commenti, proprio a quel periodo citando anche la canzone in questione: “La Shakira degli anni 2000 sta tornando”, ha scritto qualcuno.

Shakira qualche giorno ha festeggiato il suo 44 esimo compleanno: è stata in realtà festa doppia in casa della popstar perché il 2 febbraio, giorno del suo compleanno, è nato anche il marito Gerard Piqué.