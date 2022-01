Serena Rossi, niente nozze con Davide Devenuto: “Ma non mi lamento&#...

Diabolik, Miriam Leone e Serena Rossi col tailleur di tendenza: incantevoli

Come dimenticare il romanticissimo momento in cui Davide Devenuto aveva promesso di sposare la sua amata? Sono passati quasi tre anni, ma lui e Serena Rossi non sono ancora convolati a nozze: proprio la splendida attrice, che in realtà questo matrimonio da ragazzina l’aveva tanto sognato, ha svelato i motivi per cui – almeno momentaneamente – è tutto rimandato ad un futuro non meglio precisato.

Serena Rossi, salta il matrimonio

Ebbene sì, il prossimo febbraio saranno già tre anni dalla proposta di matrimonio che aveva conquistato tutti. Ospite a Domenica In, la bellissima Serena aveva ricevuto una telefonata in diretta con la quale Davide Devenuto si riprometteva di fare finalmente il grande passo. Emozionatissima, l’attrice era rimasta a dir poco incredula. Ma zia Mara – testimone di questo momento così romantico – aveva confermato la veridicità di quanto stava accadendo. Come mai, dunque, la Rossi e il suo compagno non si sono ancora sposati?

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da tanti mesi ha sicuramente messo loro i bastoni tra le ruote, ma c’è qualcosa di più. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, l’attrice ha rivelato: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.

In effetti, Serena Rossi sta lavorando a ritmi incredibili. La sua carriera è letteralmente decollata qualche anno fa, e ormai può vantare in curriculum tantissime esperienze interessanti. Dal film Io sono Mia, in cui ha vestito i panni della protagonista Mia Martini, ad alcune serie tv di grande successo (Mina Settembre tra tutte), la Rossi si divide sempre tra un set e l’altro. E non le sono mancate altre splendide occasioni, come quella di interpretare il ruolo di madrina al Festival del Cinema di Venezia 2021, o quella di condurre il proprio show, Canzone Segreta.

Serena Rossi, la storia d’amore con Davide

Ma i suoi mille impegni televisivi non hanno mai tenuto Serena troppo tempo lontana dai suoi affetti. In primis Davide Devenuto, celebre attore di Un Posto Al Sole: è proprio sul set della soap opera italiana che i due si sono conosciuti, nel lontano 2008. Tra di loro non c’è stato sin da subito un bel feeling, ma nel giro di poco tempo sono diventati grandi amici. E quando entrambi si sono ritrovati single, è scoppiata la scintilla. Innamoratissimi, nel 2017 hanno allargato la famiglia accogliendo il piccolo Diego. E ora la Rossi si è ammessa pronta a diventare mamma ancora una volta, consapevole che questo potrebbe voler dire mettere in stand by per un po’ la sua carriera.

Per le nozze, però, ancora niente da fare. Lei e Davide hanno già trascorso tanti anni insieme, e non sarà certo una cerimonia mancata a far sì che il loro amore sia meno solido. Per il momento, Serena dovrà accontentarsi di indossare il suo abito da sposa solo sul set: proprio in questi giorni è attesa la sua nuova fiction, intitolata per l’appunto La Sposa, che la vede protagonista di un matrimonio davvero incantevole. Sperando che ciò sia di buon auspicio per il suo futuro.