Serena Rossi evita Pio e Amedeo: la scelta Rai su Canzone Segreta

editato in: da

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Serena Rossi fugge da Pio e Amedeo. La Rai ha infatti annunciato che Canzone Segreta, lo show condotto dalla bravissima attrice e cantante, andrà in onda il martedì. La trasmissione, che era stata scelta per occupare il palinsesto il venerdì sera dunque subirà un cambiamento drastico. Al suo posto si scontrerà con Felicissima Sera la nuova trasmissione di Carlo Conti, Top Dieci.

La prima puntata dello show di Pio e Amedeo ha dominato gli ascolti, complice la presenza di Maria De Filippi che ha saputo, con grande maestria, emozionare e divertire. La prima puntata di Felicissima Sera, andata in onda venerdì 16 aprile, ha ottenuto il 20.1% di share pari a 4.070.000 spettatori. Numeri importanti, arrivati anche grazie a ospiti del calibro di Francesco De Gregori, Tommaso Paradiso, Emanuele Filiberto, Ivana Spagna, Francesco Pannofino e Andrea Iannone. Ma soprattutto Maria De Filippi che ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e un’empatia che ha emozionato anche il duo.

Un vero ciclone comico (e non solo) che ha battuto alla gara degli ascolti Canzone Segreta. La trasmissione di Serena Rossi è riuscita, una puntata dopo l’altra, ad attirare il pubblico, ma non ce l’ha fatta a superare Felicissima sera. Enrico Brignano, Simona Ventura e Valeria Fabrizi hanno registrato 3.644.000 spettatori che equivalgono al 15.7% di share.

Come confermato anche da Serena Rossi però il programma non si ferma, ma subirà un cambiamento di collocazione, spostandosi al martedì 21.20. Al posto di Canzone Segreta ci sarà Carlo Conti con Top Dieci. Da venerdì 23 aprile dunque sarà il conduttore ad affrontare la sfida con Pio e Amedeo.

“Amo tantissimo il mio lavoro, mi piace sentirmi libera di scegliere e sono un’entusiasta di natura – aveva raccontato qualche tempo fa la Rossi, parlando del nuovo show -. Mi butto a capofitto in ciò che faccio, mi piace essere preparata, studio parecchio, anzi, lo confesso, sono proprio una secchiona. In famiglia mi hanno cresciuta con il senso del dovere e lo spirito di sacrificio. Sono una che va avanti come un treno, posando mattone dopo mattone con il cemento armato sul mio cammino”.