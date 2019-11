Serena Grandi vittima di furto: lo sfogo e la rabbia dell’attrice

editato in: da

Dopo essersi raccontata ai microfoni del programma televisivo La vita in diretta e aver ripercorso carriera e vita privata insieme a Lorella Cuccarini, la giornata di Serena Grandi ha preso una piega decisamente poco piacevole. Infatti, una volta conclusa l’intervista negli studi Rai, l’attrice ha fatto rientro nella sua abitazione nel centro di Rimini e lì ha scoperto quello che nessuno mai vorrebbe che accadesse: porta forzata e casa svaligiata.

Resasi immediatamente conto dell’accaduto, la Grandi non ha esitato ad allertare subito la Polizia che intorno alle 20 è intervenuta nella sua abitazione. Agli evidenti segni d’effrazione, si è aggiunto il furto di diversi gioielli di famiglia a cui l’attrice era particolarmente legata. Come se non bastasse tutto questo, i ladri nel cercare altri beni preziosi nell’appartamento sono arrivati perfino a trafugare le ceneri dei genitori della Grandi, gelosamente custodite nel suo appartamento.

Mentre gli inquirenti proseguono le indagini nel tentativo di individuare i responsabili, l’attrice ha deciso di rompere il silenzio con uno sfogo tanto breve quanto inteso sui social. Proprio attraverso Instagram, la Grandi fa sapere quanto accaduto ai suoi follower e si lascia andare a tristi parole nel descrivere lo spaventoso evento.

Una rabbia già esistente e che questo ennesimo furto non ha fatto altro che accrescere. Ennesimo, perché forse non tutti sanno che la Grandi era già stata vittima di furto nel 2013, quando ad essere preso di mira era stato il suo ristorante a Borgo San Giuliano. Nonostante in quell’occasione i responsabili siano stati individuati e arrestati, l’attrice non ha mai smesso di esprimere tutto il suo disappunto per quanto accaduto.

Serena Grandi, dopo aver annunciato questo secondo furto arriva a rivolgersi perfino ai ladri, certa che vedranno quanto da lei pubblicato. Tranquillizzata in qualche modo dall’arrivo della Polizia, l’attrice su Instagram non sembra avere paura ed anzi lancia un appello affinché vengano presi provvedimenti seri per evitare il ripetersi di situazioni simili.

Parole dure e idee forti, emergono dallo sfogo dell’attrice che esasperata da questi atti di delinquenza non nasconde di aver pensato perfino a soluzioni, per così dire, estreme. E mentre nessuna pista viene esclusa per cercare il responsabile, alla Grandi non rimane che fare un inventario completo di quanto sottratto per integrare la denuncia e riprendere pian piano la sua quotidianità anche tra le tanto amate mura di casa.