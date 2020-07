Serena Enardu, incidente domestico nella notte. E parla dell’incontro con Pago

editato in: da

Notte di paura per Serena Enardu: l’influencer sarda ha raccontato nelle sue stories di Instagram di aver avuto un incontro ravvicinato con le blatte. Come lei stessa ha spiegato, dopo aver visto un insetto nella sua cucina, ha deciso di eliminare il problema alla radice spruzzando medicinale disinfettante in tutta la casa. Tra acqua bollente e acido muriatico, però, i vapori hanno invaso l’ambiente e la Enardu ha anche ammesso di aver avuto paura di essersi intossicata.

Non ho dormito tutta la notte, ho finito alle quattro. Mi devo essere intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima, perché ho inalato tutti gli acidi. Ho sigillato anche la cucina. Poi per fortuna ho trovato la blatta stecchita sotto un tubo.

L’incidente domestico ha scosso molto Serena, tanto da chiedere su Instagram consigli su come o cosa fare per superare la sua paura. La stessa, nel raccontare l’episodio, si è fatto sfuggire un dettaglio non di poco conto.

La Enardu, nello specifico, dopo aver passato la notte in bianco aveva progettato di sdraiarsi un po’ e riposare ma, come ha detto lei stessa, un incontro speciale ha stravolto i suoi piani: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato di aver incontrato il suo ex Pago durante il pomeriggio per un caffè.

A tale rivelazione, i fan dell’influencer hanno risposto intasato di messaggi e domande Serena, che ha voluto chiarire il motivo dell’incontro:

Ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft e basta, tutto qua. Non è successo niente, semplicemente ci siamo scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo con la testa più lucida. Anche se non sembra, siamo due persone civili.

Con queste parole, sembrerebbe finita la guerra tra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne, eppure non molto tempo fa la loro già travagliata love story era terminata in malo modo: dopo l’allontanamento avvenuto nel 2019 con la loro partecipazione a Temptation Island Vip e il ritorno di fiamma al GF Vip, con tanto di nozze annunciate, i due si sono separati di nuovo.

Pago, infatti, aveva svelato di aver lasciato Serena perché aveva scoperto un tradimento con l’ex tentatore Alessandro Graziani, mentre lei aveva smentito, accusandolo di volersi fare solo pubblicità.

Attualmente, Serena e Pago sono entrambi single e non sembrano aver intenzione di riavvicinarsi da punto di vista sentimentale, questo però non li ha fermati dal fare pace. Uno dei motivi per il quale si sono riappacificati, probabilmente, è per amore di Tommaso, figlio dell’influencer e cresciuto dal cantante come un figlio. Non a caso, la Enardu nelle storie ha specificato che Pago si è presentato da lei anche per vedere il figlio.