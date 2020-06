Serena Enardu, dopo l’addio a Pago nuovo attacco di Conversano: “L’hai illuso”

editato in: da

La storia tra Serena Enardu e Pago sembra essere definitivamente finita. Dopo numerosi tira e molla, infatti, i due si sono detti definitivamente addio raccontando ai fan le loro versioni sulla rottura. E, per sostenere il cantante, è intervenuto anche Giovanni Conversano, ex fidanzato dell’influencer sarda.

Pacifico Settembre, in arte Pago, dopo aver lasciato Serena Enardu ed essersene andato dalla casa che condivideva con lei, ha dichiarato, attraverso le pagine del settimanale Chi, che la compagna, ormai ex, aveva mentito su quanto accaduto con Alessandro Graziani, tentatore a Temptation Island Vip, programma a cui la coppia aveva preso parte e da cui era, in prima battuta, uscita separata.

La versione di Serena sui motivi dell’addio, però, è del tutto opposta a quella fornita dal cantante. La Enardu, infatti, in seguito alle accuse ricevute ha specificato a più riprese di aver sempre detto la verità e che a mentire, invece, sarebbe stato proprio Pago. I due hanno, perciò, diviso il pubblico che si è schierato da una parte o dall’altra.

Chi, invece, non ha dubbi su di chi sia la responsabilità della fine della storia d’amore, è Giovanni Conversano, ex fidanzato della Enardu, che, attraverso una lettera pubblicata su DiPiù, ha attaccato l’influencer:

Tu, per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita. Proprio nello stesso modo in cui, all’epoca della nostra relazione e senza che ci fosse un vero motivo, decidesti di distruggermi.

Conversano, d’altronde, non ha mai nascosto di non provare stima nei confronti dell’ex fidanzata, che ha attaccato anche in passato. Secondo lui, la Enardu avrebbe architettato tutto solo per ottenere visibilità grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip:

Quello che contava per te era solo sfruttare l’ennesima occasione di tornare alla ribalta. Quando è finita di nuovo ha annunciato sui social che era stato lui a essere andato via da casa. Di nuovo vittima, mai carnefice.

Infine, ha dichiarato di sapere cosa è veramente accaduto tra la Enardu e Alessandro Graziani e, soprattutto, ha rivelato quali, stando alle sue parole, sarebbero stati i piani di Serena:

Fino ad oggi nessuno di voi due ha voluto spiegare che cosa sia stato scoperto. Io lo so, cara Serena. È vero che in questi mesi hai continuato a intrattenere rapporti telefonici con Alessandro Graziani, che hai conosciuto a Temptation Island Vip? È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne per rivedere proprio Alessandro? La verità è che sei una persona bramosa di fama.

Parole al vetriolo quelle di Conversano che potrebbero sollevare un nuovo polverone. Serena Enardu risponderà alle accuse ricevute dal suo ex o preferirà non cedere alle provocazioni?