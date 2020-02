Serena Enardu, confessioni su Pago dopo l’addio al GF Vip

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Dopo l’addio al GF Vip, da cui è stata eliminata, Serena Enardu commenta su Instagram la storia con Pago. I due, che si erano separati al termine di Temptation Island Vip, sono tornati insieme e sono più felici che mai. Nelle Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato le emozioni provate con il cantante sardo nella casa di Cinecittà.

Nelle ultime settimane sembrava che la situazione stesse precipitando, complice una discussione con Pedro Settembre, fratello di Pago, e il ritorno di Alessandro Graziani, tentatore di Temptation Island Vip. “Volevo dirvi grazie – ha detto Serena rivolta ai fan -, grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta, è stata veramente dura però devo dire che a parte la solita tempesta sono felicissima, stra-felice, perché sono andata la GF per riprendermi il mio amore e sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati, adesso voglio solo aspettare che esca e voglio solo stare con lui, non voglio fare altro”.

La Enardu è convinta che Pago sia la persona giusta per vincere il Grande Fratello Vip. “Quindi vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo, egoisticamente vorrei che uscisse domani – ha confessato -, ma si merita di vincere il Grande Fratello, è la persona più onesta, la persona più pulita, più buona e più trasparente che c’è là dentro, è una persona che va oltre le apparenze e ce ne sono veramente poche, scava in profondità, vuole la verità e la verità lì dentro ce l’hanno in tasca veramente pochissime persone. Vi prego con tutto il cuore di sostenerlo perché è un grande uomo”.

La Enardu ha abbandonato il GF Vip nella dodicesima puntata, perdendo lo scontro contro Fabio Testi. Serena però ha affermato di non essere triste per questo. Il suo unico obiettivo infatti era quello di riconquistare Pago. “Grazie grazie per i bellissimi messaggi, non so se si è visto – ha svelato -, ma io e Pacifico ci siamo amati da morire e ci siamo coccolati e conosciuti ancora, come non mai, io sono felicissima”.