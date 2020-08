Serena Enardu, la sua auto in fiamme: lei si sfoga su Instagram

editato in: da

Serena Enardu si sfoga su Instagram svelando di aver vissuto una brutta avventura: la sua auto è stata data alle fiamme. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato nelle Stories di essere stata vittima di un atto vandalico. L’episodio risale a qualche giorno fa, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la situazione non è precipitata solo grazie a un cittadino che ha utilizzato un estintore.

“È successo il 12 agosto – ha affermato su Instagram -. Avrei preferito non divulgare l’informazione per non allarmare i parenti, ma vuoi o non vuoi sono uscite e voglio dire le cose per come sono successe. Non mi piace fare la vittima anche se qualcuno prova a farmi fare la vittima. Vorrei solo chiedere se le persone che abitano in quella zona lì se dalle 14.30 ha visto qualcosa di sospetto mentre quella merda ha compiuto l’atto vandalico. Potete testimoniare in forma anonima, anche per tutelare i cittadini di porto Sant’Elena da atti futuri.

L’incendio dell’auto è arrivato poco dopo le polemiche sulla torta co la svastica che sia lei che Elga Enardu, sua sorella gemella, avevano condiviso su Instagram, ricevendo attacchi e critiche. “Siamo stati invitate a un compleanno, di Viviana, una nostra carissima amica – avevano spiegato le due ex tronista di Uomini e Donne -, una persona meravigliosa e per sbeffeggiarla suo marito, visto che nel suo lavoro e nell’essere compagna è una donna molto forte e molto rigida, ha voluto usare questo simbolo. Una cosa sbagliata, che non si dovrebbe fare, ma ci tengo a dissociarmi, ma soprattutto perché era un compleanno ed è stato usato il simbolo per indicare una cosa in modo ignorante e molto ingenuamente. Ci dissociamo da tutte le ideologie naziste, mi sembra assurdo anche dirlo, visto che io non riesco nemmeno a guardarle. Chi mi conosce sa che salvo anche un pipistrello, figuriamoci se possa sposare un’ideologia del genere”.

Archiviata la storia d’amore con Pago, che aveva riconquistato al Grande Fratello Vip, dopo l’addio avvenuto a Temptation Island, Serena ha commentato con grande amarezza quanto accaduto. Nonostante ciò Serena crede che l’atto non fosse mirato nei suoi confronti. “Non ho supposto niente e non ho ipotizzato che sia un atto mirato nei miei confronti – ha detto l’influencer – bensì solo un atto vandalico e vile che va punito. Voglio ringraziare il signore che è intervenuto con l’estintore tempestivamente e ha evitato una tragedia pazzesca perché se la mia macchina avesse preso fuoco del tutto si sarebbe portata dietro nelle fiamme anche tutte le altre auto parcheggiate”.