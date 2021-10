Serena Bortone, l’ipotesi di Costanzo: “Carte in regola per Domenica In”

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Serena Bortone è uno dei volti più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori. Con il suo programma Oggi è un altro giorno ha conquistato i telespettatori, proponendo quotidianamente interviste con i personaggi più celebri del piccolo schermo e non solo. A esporsi sulla conduttrice è stato un grande nome della televisione, Maurizio Costanzo, che ha fatto un’ipotesi sulla padrona di casa di Oggi è un altro giorno.

Maurizio Costanzo, l’ipotesi sulla Bortone

Non è la prima volta che il giornalista commenta programmi e personaggi del piccolo schermo, dando le sue interpretazioni sui fatti televisivi: questa volta sulle pagine del settimanale Nuovo Maurizio Costanzo si è esposto, lanciando una clamorosa ipotesi.

Penso che se davvero Mara Venier dovesse decidere di lasciare Domenica In, Serena Bortone avrebbe le carte in regola per prendere il suo posto nello storico programma di Rai 1.

Una grande attestazione di stima da parte del marito di Maria De Filippi, che vedrebbe bene la conduttrice al timone dello show della domenica pomeriggio di Rai 1. Del resto più volte Mara Venier ha espresso la volontà di chiudere il lungo capitolo con Domenica In, ma solo se si ritrovasse tra le mani un progetto del tutto nuovo: “Non lo so, ci deve essere un’idea giusta per me. Ci deve essere anima, non puro intrattenimento”, aveva confessato.

L’idea di lasciare lo show almeno per il momento, però è esclusa, nonostante le insistenze di Nicola Carraro: “A Domenica In non riesco a dire di no. L’affetto del pubblico di Domenica In non mi ha mai fatto sentire sola. L’anno prossimo? Vedremo. (…) Potrei lavorare un po’ di meno… mio marito non vede l’ora che io smetta di lavorare”.

Maurizio Costanzo, la grande stima per la Bortone

Tra le pagine del settimanale Nuovo Maurizio Costanzo non ha risparmiato elogi alla trasmissione del pomeriggio della rete ammiraglia, che ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori e capace di ottenere dati di ascolto molto interessanti: “Seguo questo interessante e rilassante spazio di Rai 1 dal mio studio perché vengono proposti personaggi molto affascinanti, anche se non sempre attuali”.

Secondo il giornalista Serena Bortone potrebbe continuare a portare avanti il progetto vincente di Oggi è un altro giorno: “Può restare lì e fare un ottimo servizio per la tv”. E visti gli ottimi dati di ascolto, una cosa è certa: la conduttrice proseguirà sicuramente con la sua trasmissione, occupando il primo pomeriggio di Rai 1 con i suoi ospiti raccontando storie e affrontando anche temi di grande attualità.