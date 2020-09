Seat Music Awards, Vanessa Incontrada radiosa in nero sorprende tutti

editato in: da

L’attesissima serata dedicata alla musica è finalmente arrivata: Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno condotto il primo appuntamento dei Seat Music Awards, nella splendida cornice dell’Arena di Verona. E con loro, sono saliti sul palco tantissimi ospiti speciali.

Per la 14esima edizione della kermesse canora, in onda in prima serata su Rai1, si è scelta una formula molto particolare: nessuna premiazione, bensì un evento interamente dedicato alla musica e al divertimento, ma anche alla beneficenza. Quest’anno, il settore dello spettacolo è stato messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, e sono diversi gli appuntamenti volti a raccogliere fondi da destinare a tutti coloro che lavorano davanti e dietro le quinte.

Proprio Vanessa Incontrada, qualche settimana fa, ha condotto assieme a Claudio Bisio l’evento intitolato Zelig Covid Edition, una maratona di beneficenza in streaming che ha raccolto grandi consensi. Ora la bravissima presentatrice torna, questa volta accanto a Carlo Conti, con il consueto appuntamento di fine estate con i Seat Music Awards – la seconda serata andrà in onda sabato 5 settembre, sempre presso l’Arena di Verona.

Bellissima come sempre, Vanessa Incontrada ha aperto il concerto annunciando alcune delle grandi sorprese che la serata ci avrebbe regalato. Per l’occasione, la conduttrice ha sfoggiato un classico e delizioso tubino nero che evidenzia le sue morbide curve – quelle per le quali in passato è stata duramente insultata, dando il via alla sua lotta contro il bodyshaming. Come accessori, solamente un paio di décolleté nere con il tacco vertiginoso e il suo bellissimo sorriso.

La Incontrada, da provetta padrona di casa, ha accolto e presentato i tantissimi ospiti che si sono succeduti sul palco, tra comici e cantanti. La sua travolgente simpatia ha coinvolto il pubblico intervenuto all’Arena di Verona e i molti telespettatori che hanno seguito la diretta. Al suo fianco Carlo Conti, reduce dal successo di Top Dieci, la trasmissione che ci ha tenuti compagnia nel corso delle prime settimane dell’estate.

Per la prima serata, i Seat Music Awards hanno accolto grandi nomi della musica italiana come Claudio Baglioni, Emma Marrone, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro e Ligabue, davanti al quale Vanessa Incontrada si è emozionata. “Posso rimanere qui davanti?” – ha commentato davanti al rocker di Correggio. E ancora Gianna Nannini, Zucchero, Andrea Bocelli ed Elisa, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, che ha sorpreso la conduttrice intonando una sua canzone in spagnolo che lei non conosceva.