Seat Music Awards, Vanessa Incontrada sceglie ancora il nero e ritrova Gigi D’Alessio

Una grande serata all’insegna della grande musica per la serata finale dei Seat Music Awards, nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno condotto lo show con la loro simpatia travolgente, coinvolgendo il pubblico presente e i telespettatori a casa.

Per la 14esima edizione della kermesse musicale, in onda in prima serata su Rai 1, nessuna premiazione: è stato un evento dedicato alla buona musica e all’intrattenimento, ma anche alla beneficenza. Anche la serata finale dei Seat Music Awards infatti è stata organizzata con lo scopo di supportare i musicisti e gli operatori del settore dello spettacolo, in crisi a causa dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Vanessa Incontrada ha conquistato anche questa volta con la sua effervescenza, destreggiandosi egregiamente tra i tantissimi ospiti che si sono esibiti durante la serata. La conduttrice per l’occasione ha scelto di indossare un abito aderente nero con dettagli in pizzo. I capelli raccolti e le décolleté con tacco a spillo hanno arricchito il look, rendendolo elegantissimo. Nonostante l’outfit chic e ricercato la Incontrada ha colpito di più con il look di mercoledì sera, con cui è apparsa radiosa e splendida.

Ad alternarsi sul palco alcuni dei nomi più importanti del panorama della musica italiana: da Il Volo a Fabrizio Moro, passando per Annalisa, J-Ax, Raf e Umberto Tozzi, Mika e Michele Bravi, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Tommaso Paradiso e tanti altri. A far ballare proprio tutti – anche Carlo Conti e Vanessa Incontrada dietro le quinte – Alessandra Amoroso con i Boomdabash e il loro tormentone dell’estate, Karaoke.

E ancora Malika Ayane, Levante, Baby K, con il suo successo estivo Non mi basta più, Marco Masini, Francesco Renga, Piero Pelù, Ghali e Mahmood. Scambio di battute divertenti tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che confermano l’intesa e la complicità dopo l’avventura nella conduzione di Vent’anni che siamo italiani.

Grandi emozioni con Fiorella Mannoia, che si è esibita a sorpresa insieme ad Achille Lauro, e con Diodato, che è tornato all’Arena di Verona dopo la performance intensa ed emozionante dell’Eurovision.

Subito dopo l’esibizione del cantautore, la Incontrada ha sorpreso tutti – guadagnandosi anche un applauso della platea – intonando il ritornello del brano Fai rumore, vincitore del Festival di Sanremo. “Mi piace troppo questa canzone, non ci posso fare niente!”, ha detto con la sua solita genuinità, qualità che l’ha resa così amata dal pubblico.