Seat Music Awards, Vanessa Incontrada in nero incanta l’Arena

Vanessa Incontrada, assieme a Carlo Conti, è stata la magnifica padrona di casa dei Seat Music Awards Again 2019 che si sono svolti nella cornice incantevole dell’Arena di Verona.

La kermesse, che si tiene dal 2007, ha visto negli anni la partecipazione di artisti italiani di calibro e fama internazionale ed è diventata famosa con il nome di Wind Music Awards, denominazione dovuta allo sponsor che per anni ha prodotto la manifestazione. Dal 2019 il brand Seat ha deciso di succedere a Wind.

Anche quest’anno il Seat Music Awards ha potuto contare su un cast formato da un impressionante numero di nomi di prima grandezza nell’ambito della musica italiana come Laura Pausini, Ligabue, Mahmood, Raf, Umberto Tozzi, Il Volo, Cristina D’Avena e molti altri. Com’era naturale che fosse, alcuni look hanno completamente rubato la scena.

Vanessa Incontrada ha scelto un lungo abito nero con gonna alla caviglia e un profondo scollo a V, aderente lungo i fianchi e con le braccia scoperte, che hanno messo in risalto la morbida sinuosità del corpo di Vanessa. L’acconciatura, estremamente classica, vedeva i capelli della Incontrada sciolti sulle spalle con la caratteristica riga centrale e le morbide onde ramate che sono diventate negli anni un marchio di fabbrica della bella spagnola.

La conduttrice in passato è stata al centro di molti attacchi personali che hanno preso di mira il suo corpo non esattamente tonico dopo la gravidanza, ma oggi sembra tornata in splendida forma e si sta prendendo una grandiosa rivincita su tutti i propri haters, dimostrando che la bellezza è qualcosa che va oltre la taglia e che si può ignorare il body shaming di cui ormai sono infestati i social.

Tra le prime artiste a esibirsi è salita sul palco Alessandra Amoroso, che celebra quest’anno i primi dieci anni di carriera. La cantante rivelazione di Amici 2009 ha scelto un look in rosa, con una minigonna mozzafiato coperta di lustrini e un elaborato top rosa cipria a maniche lunghe formato da un’infinita serie di rouches. L’acconciatura, una coda tiratissima, metteva in risalto gli zigomi lucidi e gli occhi di Alessandra perfettamente truccati e illuminati dai glitter.