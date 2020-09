Seat Music Awards, Fiorella Mannoia sbaglia la canzone. Lauro la consola: “Preferisco così”

editato in: da

Seat Music Awards 2020: Vanessa Incontrada, Carlo Conti e le super star

Ai Seat Music Awards, Fiorella Mannoia sbaglia la canzone e Achille Lauro la consola. I due cantanti hanno conquistato il palco dello show condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Un duetto strepitoso sulle note di C’est la vie che ha stregato il pubblico a casa e sui social. La serata dedicata alla musica italiana si è rivelata un enorme successo, raccogliendo grandi ascolti.

Fra i protagonisti più amati Fiorella Mannoia e Achille Lauro che sul palco hanno mostrato un’intesa strepitosa. A dare il via all’esibizione, a sorpresa, è stata proprio la cantate che è comparsa di fronte al pubblico, con la sua voce magnetica, raggiunta poi da Lauro. La performance di C’est la vie ha raccolto l’entusiasmo del pubblico presente all’Arena di Verona, nonostante qualche piccolo problema. Terminata l’esibizione ai Seat Music Awards infatti la Mannoia si è scusata con il collega, ammettendo di aver commesso una gaffe. “Ho sbagliato il testo all’inizio, ero emozionata – ha detto -. Mi scuso”. L’autore del brano si è inchinato di fronte a lei, emozionato: “La preferisco così”, ha replicato.

Il duetto è piaciuto tantissimo e sui social in molti si sono complimentati con Achille Lauro e Fiorella Mannoia. “Che classe Lauro e che umiltà la Mannoia – ha scritto qualcuno -. Da queste reazioni si riconoscono i grandi”. Terminato il duetto, la coppia di cantanti ha anticipato una collaborazione futura, magari in vista di Sanremo 2021, che verrà condotto ancora una volta da Amadeus. “La canzone è stata fatta per questo palco, ma non solo… Ci saranno cose – ha detto Lauro -. Facciamo spoiler!”.

Artisti di successo, ribelli e di talento: Achille a Fiorella sono stati i protagonisti indiscussi di una grande serata dedicata alla musica italiana. Il programma condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti ha trionfato in tv, battendo tutti gli altri show in onda e confermando la bravura non solo dei conduttori, ma anche degli artisti saliti sul palco. Un successo celebrato su Instagram da Lauro che ha dimostrato ancora una volta la sua bravura e dalla Mannoia, regina indiscussa del panorama musicale del nostro paese. In vista di un nuovo attesissimo duetto.