Seat Music Awards 2021, Annalisa accende il palco con il look elettrico

editato in: da

La seconda e ultima serata del Seat Music Awards 2021 ci ha tenute incollate allo schermo, tra voglia di ballare e di ripartire. In effetti, l’evento ha rappresentato una vera e propria ripartenza della stagione televisiva, in attesa dell’inizio dei programmi. Come sempre, siamo state calamitate dai look delle artiste presenti: in particolare, Annalisa Scarrone ha azzardato un outfit elettrico, quasi da disco.

Un tubino a dir poco da urlo, con maniche lunghe e super attillato, che ha esaltato la sua figura femminile. Molto azzeccata anche la scelta degli stivaletti neri, un trend irrinunciabile in previsione della moda autunno inverno 2021. La cantautrice italiana è molto apprezzata non solo per la sua musica, ma anche per i look che propone nel corso delle serate o degli eventi a cui presenta. Nulla è mai fuori posto e ogni dettaglio va a esaltare la sua bellezza naturale.

Ancora oggi ricordiamo il look proposto a Sanremo 2021: una regina di eleganza, appassionata e bella, che ha brillato come una stella musicale e una diva ispiratrice. Dal tailleur fino al vestito corto e nero (che ha caricato di fascino e mistero la sua figura), in ogni serata ha dato il massimo. Dunque, non siamo rimaste stupite dal suo outfit ai Seat Music Awards 2021: molto adatto alla serata, al ritorno sul palco, ai riflettori che si riaccendono sulla cultura musicale.

Sotto il caleidoscopio di luci, un look psichedelico, a cui ha abbinato un’acconciatura classica per lei: capello liscissimo, che le ha esaltato i lineamenti dolci del volto. Per il make-up, invece, Annalisa ha optato per uno sfumato sugli occhi. L’accessorio irrinunciabile? Gli orecchini larghi e rotondi, che hanno completato il suo look da animale da palcoscenico.

Promossa a pieni voti? Di più, perché ogni dettaglio è stato studiato con grande cura. Ovviamente, non poteva non cantare in coppia con Federico Rossi la canzone “Movimento Lento“. Impossibile non lasciarsi conquistare dalla loro travolgente melodia sensuale. Non dimenticheremo facilmente questo abbinamento: l’abito è un must have ideale per le serate invernali in disco o per un concerto. Ancora una volta, Annalisa ci ha regalato una lezione di stile.