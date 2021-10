Scene da un matrimonio: Tatangelo invitata perfetta tra fiori e optical

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Una Anna Tatangelo completamente inedita, quella che ha inaugurato la nuova stagione di Scene da un matrimonio, in cui ha dimostrato di essere una conduttrice con un bel potenziale e in grado di tenere salde le redini del racconto. Con le sue maniere garbate e con un sorriso che riserva a tutte le persone che incontra, l’artista di Sora si è rivelata all’altezza della prova che ha rischiato di saltare in favore di altri programmi.

Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo regina di stile

Grazie al suo corpo statuario, Anna Tatangelo può permettersi di indossare davvero tutto. Ciononostante, per la cerimonia alla quale ha assistito, ha deciso per un look casual con una moderna camicia a fiori che ha abbinato a un pantalone chino in beige. L’acconciatura è un po’ più ricercata, con uno chignon basso e lavorato da un lato.

Il look con la camicia è quello che ha scelto anche per i momenti precedenti al matrimonio, quelli nei quali ha accompagnato la storia degli sposi e dei loro sogni. Per quell’occasione, ha optato per un colore scuro con un pantalone ocra, colore tornato di gran moda e impiegato negli outfit più eleganti.

Immancabile l’incontro con la sposa, Ylenia, per il quale ha scelto di indossare una tuta leggera con pois su sfondo bianco. Un outfit perfetto per la sua figura slanciata, che ha valorizzato con un paio di scarpe col tacco a stiletto dal taglio classico.

La storia di Ylenia e Matteo

Ylenia e Matteo formano una coppia meravigliosa da sette anni. Si sono conosciuti durante una serata in un pub, grazie ad alcuni amici in comune. Se per Matteo è stato un colpo di fulmine, per Ylenia i tempi si sono allungati fino a un anno. I suoi sentimenti sono esplosi dopo il primo bacio e, dopo un anno, vanno a convivere.

La prima figlia Emma è arrivata subito, ragion per cui hanno deciso di compare casa. Dopo poco tempo, nasce la seconda figlia Giulia. La decisione di sposarsi è maturata in brevissimo tempo, con una cerimonia che hanno celebrato presso la chiesa di San Salvatore a Genzano, il paese dei Castelli Romani nel quale vivono. Il matrimonio è stato reso ancora più speciale dal battesimo di Giulia. Il ricevimento, poi, si è svolto secondo la più stretta tradizione italiana con colpi di scena e sorprese che hanno coinvolto tutti gli invitati. In una festa di questo tenore, non è mancato il lancio del bouquet, destinato a una delle invitate non ancora sposate.

Dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia e alle restrizioni anti-Covid, Scene da un matrimonio ha assunto un significato tutto diverso. L’obiettivo è stato, probabilmente, quello di condurre il pubblico verso una nuova forma di normalità che si stava perdendo, dando un segnale forte che dev’essere tenuto in considerazione. Il ritorno ai festeggiamenti, con la famiglia e gli amici, è stato un punto importante dal quale ripartire per riprendere a vivere con una consapevolezza nuova ma con la voglia di andare avanti e ricominciare a pensare al futuro.