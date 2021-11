Scene da un matrimonio, Tatangelo diva d’autunno: i colori da copiare subito

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Si rinnova l’appuntamento con Anna Tatangelo e Scene da un matrimonio, format storico di Mediaset che l’ha fatta debuttare alla conduzione. La bella artista di Sora ha provato a raccogliere emozioni e impressioni dei futuri sposi con una delicatezza che ha sorpreso il pubblico. Per questa occasione, ha scelto un look molto semplice ma che ha valorizzato la sua bellezza statuaria.

Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo in marrone

Gli outfit scelti dalla conduttrice sono stati sempre azzeccati e adeguati alla cerimonia alla quale ha presenziato. Per il matrimonio di Giorgia e Francesco, ha optato per una camicia a pois in marrone, abbinata a dei pantaloni chino intonati al colore della parte superiore. Le scarpe sono invece classiche décolleté nude con tacco a stiletto che slancia la sua figura e il suo fisico longilineo.

Nonostante potesse osare decisamente di più, Anna Tatangelo ha sempre preferito dirigersi verso look sobri e che non potessero intaccare la bellezza della sposa, che ha sempre tenuto al centro dell’attenzione. I suoi look sono stati anche un riflesso del taglio che ha dato alla sua conduzione, incentrata sui racconti degli sposi e sui dettagli della loro storia d’amore.

La storia di Giorgia e Francesco

Giorgia e Francesco sono gli sposi della puntata di Scene da un matrimonio del 20 novembre. Hanno 27 e 33 anni e sono fidanzati da 7 anni. Il loro amore è sbocciato fin dal primo sguardo. Lui ha infatti lottato per conquistarla e, dal momento in cui i loro occhi si sono incrociati, non si sono più lasciati. Hanno così deciso di andare a convivere, dopo 3 anni di fidanzamento, e dalla loro unione è nata Ginevra.

La decisione di sposarsi è arrivata in un momento di grande dolore. Francesco ha infatti perso sua madre Cristina, che aveva sempre espresso il desiderio di vedere suo figlio sposarsi in chiesa insieme alla sua compagna. La cerimonia si è svolta presso la parrocchia dei Santi Angeli Custodi in piazza Sempione a Roma. Questa scelta non è stata casuale, poiché è proprio la chiesa in cui si sposarono i suoi genitori nel 1970.

Il ritorno di Scene da un matrimonio su Canale5 ha assunto un significato molto particolare. Lo show si è trasformato, prendendo forza da una nuova contemporaneità che le è stata conferita dopo molti mesi di stop dovuti alla pandemia. La grandi feste delle nozze all’italiana sono qui sinonimo di un seppur labile segno di ripartenza, che si attendeva ormai da troppo tempo.