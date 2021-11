Scene da un matrimonio, Tatangelo ultra-chic. E si prepara a una “sfida”

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Si rinnova l’appuntamento con Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo e giunto al quinto appuntamento. Dopo un inizio piuttosto “criticato”, l’artista di Sora ha dimostrato talento, empatia e una genuina capacità di raccontare storie di gente come noi, nel “giorno dei giorni” che per molte coppie è il più emozionante e certamente indimenticabile. Ma dalla settimana prossima la bella Anna dovrà affrontare una sfida inaspettata.

Anna Tatangelo, una visione in rosa

Se c’è una cosa che rende Anna Tatangelo una delle regine indiscusse dello spettacolo italiano è la sua capacità di indossare outfit sempre azzeccati, uno più bello dell’altro. Una donna dalla lampante bellezza, che riesce sempre a valorizzare i suoi punti di forza (che sono tanti) con tessuti e colori perfetti per la sua silhouette e il suo incarnato mediterraneo.

La puntata del 6 novembre ci ha regalato una Tata perfetta in rosa, colore che aveva già scelto per il precedente appuntamento in onda su Canale 5. Questa volta la conduttrice ha optato non per un abito, ma per un abbinamento in linea con le tendenze del momento: gonna longuette plissettata in rosa antico e camicia di seta di una tonalità più delicata, rosa cipria. A completare il tutto un delizioso paio di sandali che richiamano il colore della camicia, con gli immancabili tacchi a spillo (vertiginosi).

Come sempre Anna Tatangelo ci dimostra che la semplicità ripaga, specialmente quando si parla di stile. Con pochi elementi ha composto un outfit adatto all’occasione, ultra-chic e soprattutto ideale per tutte le forme. Donne, non possiamo che prendere esempio!

Per il look “da giorno”, invece, la scelta è caduta su un completo davvero azzardato, con cui solo una personalità audace come la Tata può osare: camicia a quadretti e pantapalazzo a righe. Un abbinamento diverso dal solito che farebbe urlare molte di noi, ma decisamente originale.

Il matrimonio di Marilina e Massimo

“Realizzeremo i nostri sogni, condivideremo le nostre scelte senza mai stravolgere la nostra personalità”, con questa romantica dedica si è aperta la storia del giorno più bello di Marilina e Massimo. La puntata di Scene da un matrimonio del 6 novembre è stata molto particolare, un racconto che ci ha dimostrato ancora una volta che la forza del destino è più grande e dirompente di qualsiasi altra cosa. E spesso ci può lasciare stupefatti.

Marilina e Massimo oggi hanno quarant’anni, ma il loro primo incontro risale a molto tempo fa. Si sono conosciuti da ragazzi, da subito si sono piaciuti ma poi, come spesso accade a quell’età, le loro strade si sono separate. Nel mezzo tanti anni e avvenimenti, più o meno belli, che hanno segnato le loro vite e li hanno fatti crescere e maturare come donna e uomo. Marilina ha avuto storie non troppo importanti, Massimo invece ha convissuto con una compagna per due anni.

Poi il colpo di scena. Dopo ben quindici anni i due si sono “incontrati” di nuovo sui social e hanno iniziato a scambiarsi qualche messaggio. Una cosa tira l’altra e alla fine Marilina e Massimo hanno deciso di darsi appuntamento “casualmente” nel giorno di San Valentino e da quel momento tutto è cambiato. Quel sentimento che li aveva uniti da ragazzi era rimasto lì sopito nel profondo dei loro cuori, ma non se n’era mai andato del tutto. Al punto da decidere di convivere prima, poi di convolare a nozze in una suggestiva location di Sutri sotto gli occhi emozionati delle famiglie e degli amici più cari (e del cagnolino Ercole).

Nuova sfida per Anna Tatangelo (e c’entra la Autieri)

Se l’inizio non è stato dei migliori, Scene da un matrimonio di puntata in puntata ha dimostrato di essere un programma più che valido. Inutile nasconderlo, le storie d’amore e il racconto del giorno più bello delle coppie protagoniste sono un modo super romantico per trascorrere un’oretta il sabato pomeriggio, in modo piacevole. E probabilmente proprio per questo motivo la splendida Anna Tatangelo dovrà affrontare una nuova “sfida”.

In un’intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Gente, Serena Autieri ha rivelato che da sabato 13 novembre tornerà in onda con Dedicato, il nuovo programma di Rai 1 cucito su misura per lei e che ci ha allietato la scorsa estate ogni mattina. E tornerà proprio a partire dalle 14, contemporaneamente a Scene da un matrimonio.

Due donne bellissime, grintose e di gran talento, amatissime dal pubblico. C’è solo l’imbarazzo della scelta!