Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo è stupenda. E risponde alle critiche

Si rinnova l’appuntamento con Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo: la seconda puntata, in onda sabato 9 ottobre su Canale 5, torna a regalarci romantiche storie d’amore ed emozionanti retroscena sul grande giorno di alcune coppie che hanno deciso di raccontarsi senza filtri, davanti alle telecamere. Un format che nei giorni scorsi ha raccolto diverse critiche.

Anna Tatangelo, il look è delizioso

Se nel corso della prima puntata aveva optato per un completo chic e bon ton, questa volta Anna Tatangelo ci ha sorpreso con un abito dalle linee romantiche, un vero must per le prime settimane dell’autunno, quando le giornate sono ancora abbastanza calde per concedersi gambe e braccia scoperte. Quello che la conduttrice ha sfoggiato è infatti un graziosissimo vestito con maniche leggermente a sbuffo, in tessuto leggero e stretto in vita da un piccolo cinturino (anch’esso in tessuto). La fantasia optical riprende i colori di questa stagione: il marrone e l’azzurro si abbinano delicatamente, regalando un effetto romantico e un po’ vintage.

Ai piedi, dei sandali in suede color carne, per donare leggerezza all’outfit richiamando comunque le tonalità più intense dell’abito. Il tacco a spillo, color oro, impreziosisce maggiormente il look, che è poi completato da dettagli che non vogliono rubare la scena: capelli morbidi sciolti sulle spalle, dei piccoli orecchini di perla e un bellissimo sorriso, evidenziato da un make up intenso. Ancora una volta, Anna Tatangelo è splendida e gli occhi sono tutti su di lei, che poi nel corso della puntata ha scelto altri outfit restando sempre sul tema autunnale.

Anna Tatangelo risponde alle critiche

Dopo la prima puntata di Scene da un matrimonio, nonostante gli ascolti soddisfacenti, la Tatangelo ha ricevuto molte critiche. C’è chi parla di uno show ormai visto e rivisto, che non apporta nulla di nuovo e di cui si poteva dunque fare a meno in questo palinsesto autunnale così ricco di trasmissioni. Ma Anna non ci sta: “Non mi sento di replicare nulla. In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco” – ha risposto sulle pagine di SuperGuidaTV – “L’importante però nella vita è non passare inosservati. È sempre un bene che se ne parli“.

D’altronde, per lei è stata una grande emozione vestire dei panni inediti, conducendo un programma che le ha regalato momenti davvero intensi. “Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in modo genuino delle emozioni e dei sentimenti che si danno a volte per scontati”. Obiettivo riuscito, a giudicare dal riconoscimento di gran parte del pubblico. Critiche a parte, ma di quelle è davvero difficile liberarsi, anche davanti ad uno show ben costruito.