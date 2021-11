Scene da un matrimonio, Anna si avvolge di seta e fiori: è bellissima

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Nuova puntata per Scene da un matrimonio, il programma Mediaset all’insegna del romanticismo e dell’amore affidato alla guida di Anna Tatangelo, che per la prima volta si sta destreggiando con il ruolo di presentatrice. E dopo un inizio lento e criticato, ora sembra perfettamente a suo agio in questa nuova veste.

Anna Tatangelo, in verde è meravigliosa

Artista di successo, se la musica è sempre stata la sua casa la Tatangelo sta dimostrando di avere doti nascoste e di sapersela cavare anche alla guida di uno show televisivo. Carisma, sensibilità e bellezza, d’altronde, non le mancano. Occhi puntati, inoltre, anche i sui suoi look, sempre impeccabili.

Per questo appuntamento, la Tatangelo ha tratto ispirazione dall’oriente, optando per una jumpsuit color verde menta dal tessuto molto leggero, simile alla seta. La parte inferiore, caratterizzata da un pantalone morbido e ampio, prosegue verso l’altro e si sviluppa in una camicetta dalla scollatura a v. Su tutto l’outfit, campeggiano delicati fiori bianchi, che rendono il tutto estremamente chic.

Anna ha, poi, aggiunto al look un tocco di classe: una cinta, dello stesso tessuto del completo, di un colore acceso che spezza la monotonia cromatica e attira lo sguardo sul punto vita della cantante di Sora. Il risultato è impeccabile: la Tatangelo è semplicemente bellissima.

Scene da un matrimonio, Anna racconta la storia Mauro e Valentina

Anna Tatangelo ha ripercorso la romantica storia di Mauro e Valentina, profondamente innamorati, ma con un passato complicato alle spalle. Si sono conosciuti sul posto di lavoro, in un ristorante dove lavoravano entrambi. Lei, al tempo, era impegnata con il capo chef, ma la relazione non andava a gonfie vele.

L’amore tra Mauro e Valentina è così nato piano piano, da un’amicizia che si è poi trasformata in qualcosa di più. La situazione è precipitata quando entrambi, però, hanno perso il lavoro, andando incontro a grandi difficoltà economiche. Non potendosi permettere l’affitto di un appartamento, si sono trasferiti a casa della madre di lei, che li ha accolti a braccia aperte.

La difficoltà economiche si sono presto trasformate in un vero e proprio disagio. In loro soccorso è arrivata una zia, che gli ha messo a disposizione una casa. Da quel momento, le cose sono iniziate a migliorare. Lei è diventata una wedding planner e lui ha trovato un lavoro: ora, sicuri di un sentimento indistruttibile, sono pronti a compiere il grande passo.

E ad accompagnarli nel giorno più importante della loro vita, dopo aver ascoltato la loro storia con delicatezza ed emozione, Anna Tatangelo. Con lei, il suo pubblico, che già si è affezionato ad uno show incentrato sui sentimenti e sull’amore.