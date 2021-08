Chi è Sara Vanni, la concorrente di Reazione a catena insultata sui social

Sara Vanni è la concorrente di Reazione a catena insultata sui social e difesa da Marco Liorni . Insegnante e cantautrice, la giovane ha conquistato il game show Rai grazie a una grande preparazione e tanta allegria. Con Giovanna e Valentina forma il gruppo de Le Sibille che per giorni hanno sbancato nel programma, portando a casa una cifra piuttosto alta e battendo i campioni in carica, i Meno di un quarto .

29 anni, Sara è originaria di Torino e ha una laurea in Lettere conseguita all'Università di Siena. Ha inoltre conseguito una laurea magistrale in Media Radiotelevisivi all'Università La Sapienza di Roma, un diploma in counseling relazionale e un master in Programmazione Neuro Linguistica. Sorridente e vitale, ha lavorato come speaker radiofonica e articolista pubblicista. Attualmente lavora come insegnante e collabora con un'agenzia di copywriting.

La sua grande passione però è il teatro. Tutto il suo tempo libero è dedicato alla stand-up comedy e al montaggio video, inoltre cura dei podcast su Spotify dedicati all'astrologia, ai tarocchi e alla psicologia. Non solo: Sara Vanni è anche una cantautrice, ha infatti inciso un singolo intitolato Era possibile. La gioia della vittoria e del successo, grazie alla grande bravura de Le Sibille, è stata oscurata da insulti e minacce ricevute sui social per via del suo orientamento sessuale.

A raccontarlo è stata la stessa Sara che si è sfogata, spiegando di aver denunciato chi l'ha insultata. "A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social Reazione a catena che, ricordiamo è un gioco e quello doveva restare - ha rivelato -. In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se la legge Zan fosse stata approvata, avrebbe costituito un aggravante".

Marco Liorni, conduttore di Reazione a catena, si è schierato da subito accanto a Sara Vanni, mostrando sui social il suo supporto nei confronti della concorrente dello show. "Un abbraccio anche al pubblico della nostra Sara - ha scritto -. Fa bene a querelare. Chi insulta, ne risponde e apre il portafoglio (sperando che apra anche la testa). Semplice".