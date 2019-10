Sara Tommasi, nuove rivelazioni sul passato e un appello alla D’Urso

editato in: da

Sara Tommasi torna a parlare del suo difficile passato e lancia un appello a Barbara D’Urso.

L’ex showgirl ha alle spalle anni complicati e dolorosi, segnati dal bipolarismo, una malattia terribile che Sara non sapeva di avere e che l’ha condotta verso l’autodistruzione. A salvarla la famiglia e gli amici più cari, come la sua manager Debora Cattoni. Oggi la Tommasi vive a Terni, è fidanzata con un imprenditore e conduce una vita normale, lontano dalla tv e dai riflettori.

Come rivela Il Fatto Quotidiano, Sara è tornata a raccontare alcuni momenti drammatici vissuti negli anni in cui è stata malata, svelando di aver rischiato di morire.

“Ho passato anni veramente terribili – ha confessato -: scappavo di casa, vagavo senza una meta e non riuscivo a volermi bene. Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no. Soffrivo di bipolarismo e la patologia veniva accentuata dall’uso di droga, alcol e psicofarmaci. Non riuscivo a stare meglio”.

Anche se ciò che è accaduto in quegli anni è un incubo confuso, ogni tanto i ricordi si affacciano alla mente di Sara e sono terribili. “Ricordo una notte di qualche tempo fa – ha svelato -. Ero scappata da Terni ed ero finita in una casa con alcolizzati e tossicodipendenti. Senza entrare nei dettagli, lì ho visto la morte in faccia. Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi e mi ha salvato la vita facendomi ricoverare”.

Attualmente Sara vive in Umbria dove è circondata dai suoi affetti più cari, sta curando il suo bipolarismo ed è lontana dallo showbiz. Nonostante ciò ha confessato che vorrebbe tornare in televisione. L’ex modella ha lanciato un appello alla D’Urso, affermando di voler prendere parte alle sue trasmissioni per raccontare la svolta che ha avuto la sua esistenza.

“La tv mi ha dimenticato e ne soffro – ha detto -. Oggi faccio sport, mangio bene, mi curo, ma sento il bisogno di andare in televisione a parlare della mia rinascita, sicuramente da Barbara D’Urso riuscirei ad essere me stessa e a raccontarmi senza filtri. Economicamente non sto male, quando facevo televisione ho guadagnato tanto e ho fatto la “formica”: vorrei lavorare solo per una mia gratificazione personale. Vorrei tornare a fare il mio lavoro di showgirl, non chiedo altro”.