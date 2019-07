Sara Tommasi non è più incinta. La manager: “Gravidanza interrotta”

editato in: da

Sara Tommasi non è più incinta. Ad annunciarlo, sul suo account Instagram ufficiale, la manager Debora Cattoni.

Amica e agente della Tommasi, qualche settimana fa aveva svelato che la showgirl era incinta del compagno Angelo, un imprenditore a cui era legata da diverso tempo. La notizia aveva immediatamente fatto il giro del web e la gravidanza era stata interpretata come un segno della nuova vita della soubrette, dopo l’inferno del bipolarismo che l’aveva portata a contatto con le droghe e il mondo dell’hard.

Poi un lungo silenzio e l’annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere. “Per me Sara Tommasi non è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima – ha scritto Debora Cattoni in un post su Instagram -. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o stanchi. O neri. Mi accorgo quando sta bene e sta andando in emozione. Per me lei è stata la mia ispirazione per un lavoro che nemmeno volevo fare. Mi ci sono trovata dentro. Tempestata di telefonate notte e giorno”.

“Oggi Sara ha ripreso la cura – ha svelato la manager della Tommasi -. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solo Sara Tommasi con Debora Cattoni”.

“Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa – ha aggiunto la Cattoni -. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me. Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli – ha concluso -, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino”.

Dunque dalle parole dell’agente sembra che Sara abbia interrotto la gravidanza per poter riprendere le cure a cui si era sottoposta dopo aver scoperto di soffrire di bipolarismo. Tenere sotto controllo la malattia non è semplice e la Tommasi avrebbe preso una decisione drastica per preservare la sua salute.

Se in tanti hanno espresso la loro vicinanza nei confronti di Sara, altri hanno espresso qualche perplessità. Qualche tempo fa infatti, dopo l’annuncio della dolce attesa della showgirl, Dagospia aveva parlato di “caltagironata”, bollando la gravidanza come una bufala.

Nel frattempo Debora Cattoni ha annunciato che Sara tornerà presto in tv. A settembre la Tommasi sarà ospite del programma Loft di Peter Gomez dove racconterà tutta la verità sul suo passato difficile.