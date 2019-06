Sara Tommasi è incinta: il dolce annuncio e la nuova vita dopo la malattia

editato in: da

Sara Tommasi è incinta. Dopo il periodo buio e la rinascita, la showgirl è pronta a diventare mamma.

A dare il lieto annuncio è stata Debora Cattoni, esperta di eventi e amica che non l’ha mai abbandonata e che l’ha aiutata a ricostruire un’esistenza normale, uscendo dall’inferno in cui era finita. Gli eccessi, le droghe e persino un video hard avevano condotto la Tommasi verso un percorso di autodistruzione.

Poi la scoperta della malattia, un bipolarismo di carattere genetico, e la rinascita, arrivata grazie all’affetto della famiglia, al sostegno di Debora e ad un nuovo amore. Da qualche tempo infatti la showgirl è legata ad Angelo, noto imprenditore che le ha regalato il sorriso e con cui ha deciso di mettere su famiglia.

La notizia della gravidanza è arrivata a sorpresa e sembra il segno tangibile che Sara ha definitivamente cambiato vita, cancellando quei quattro anni d’inferno in cui temeva che sarebbe morta. “Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne – aveva confessato a Le Iene -: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare”.

“Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi – aveva raccontato -. Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”.

Oggi l’esistenza di Sara è molto diversa da allora. Dopo aver abbandonato definitivamente la tv si è trasformata in dj in coppia con Debora Cattoni e quest’estate girerà lo Stivale. Non solo: lavora anche come speaker radiofonica, conducendo un programma radiofonico intitolato Sarà quel che sarà. Nel frattempo si prepara a diventare mamma, realizzando un sogno che non credeva possibile e aggiungendo un nuovo importante tassello al suo ritorno ad un’esistenza normale.