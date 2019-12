editato in: da

Sara Tommasi cambia lavoro e apre una panetteria a Terni. Un modo per dare ancora una volta una svolta alla sua vita dopo le difficoltà del passato. La showgirl è finalmente uscita dal tunnel delle dipendenze ed è in cura per risolvere i problemi legati al suo disturbo bipolare.

Lontana da tempo dalla tv, ha ritrovato la felicità nelle piccole cose, grazie all’aiuto della famiglia, dell’amica Debora Cattoni e del fidanzato. L’ultimo passo verso la normalità è l’apertura di un forno. Nella sua Terni, Sara ha inaugurato qualche giorno fa Le Forme del Grano, iniziando un nuovo capitolo della sua esistenza.

“Amo molto questo nuovo lavoro – ha spiegato in una nota – e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno”. Nonostante ciò la Tommasi ha espresso la volontà di tornare sul piccolo schermo. Il suo sogno rimane quello di prendere parte all’Isola dei Famosi o al Grande Fratello Vip.

“Spero sempre che mi richiamino però in televisione – ha aggiunto -, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”.

L’ultima apparizione della Tommasi risale a qualche mese fa. La showgirl era stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso, raccontando a Live la sua rinascita dopo un periodo difficile, segnato dalla malattia, da scelte sbagliate e persone che si erano approfittate di lei.

“Ero in un vortice dove solo la droga può portare – aveva svelato -, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo. Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo. Ho tentato più volte di fuggire da lì, non volevo che mi curassero”.