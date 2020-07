Sara Daniele ricorda papà Pino su Instagram con una foto: “Amore indissolubile”

editato in: da

Sara Daniele ricorda papà Pino su Instagram con una foto tanto inedita quanto dolcissima. Classe 1996, amica del cuore di Eros Ramazzotti, legatissima al padre, Sara ha voluto ricordare il cantautore scomparso el 2015 postando uno scatto del passato.

Nell’immagine Pino sorride insieme alle figlie Sara e Sofia, nate dal suo amore per Fabiola Sciabbarrasi. I tre sembrano molto felici e sereni nello scatto che non può che commuovere i fan di Daniele. “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata – ha raccontato Sara -: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: “siete proprio belli insieme vi devo immortalare”, ricorda la figlia dell’artista napoletano: “Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”.

Non è la prima volta che Sara ricorda il suo famoso papà. “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più – aveva scritto su Instagram qualche tempo fa -. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”. Riservata e bellissima, Sara Daniele ha sofferto moltissimo per la morte del cantante, avvenuta nel 2015. “Dopo la morte di papà – aveva svelato in un’intervista la ragazza – nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo che io mi sono persa. Ma per davvero. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”.

“Ho elaborato il lutto in silenzio, sono stata ferma – aveva raccontato Fabiola Sciabbarrasi -. Ho dovuto capire come ripartire perché sono sempre stata una sognatrice, e di colpo molte responsabilità mi sono piombate addosso: da quella di essere un genitore solo alle tante questioni pratiche, legali, lasciate in sospeso da Pino e di cui non sapevo nulla. Di positivo c’è che ho scoperto di essere più forte di quanto credevo: Pino me lo diceva sempre, quando discutevamo, che sono una che non molla mai, ma io credevo poco nelle mie potenzialità”.