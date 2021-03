Sanremo, Simona Ventura positiva al Covid salta il Festival

editato in: da

Simona Ventura è risultata positiva al Covid dunque non potrà essere presente al Festival di Sanremo. Avrebbe dovuto affiancare Amadeus come co-conduttrice nella serata finale del 6 marzo.

A comunicarlo è stato lo stesso Amadeus in conferenza stampa: “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

Simona Ventura sarebbe dovuta tornare al Festival 17 anni dopo la sua conduzione sfortunata. L’idea di salire nuovamente sul palco dell’Ariston, anche solo per una serata, l’aveva davvero resa felice, anche perché sarebbe stata l’occasione di ritrovare “vecchi” compagni come Amadeus e Fiorello.

Solo poche ore fa la Ventura scriveva sul suo profilo Instagram: “Anch’io non vedo l’ora di rivederti @giovanna_e_amadeus !!! I bei tempi che abbiamo vissuto non ce li toglierà nessuno e neanche l’emozione di riviverci sul palco più famoso d’Italia !!”. Sarebbe stata l’occasione di riscatto, tornare sul palco dell’Aristo per nominare il vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

In una recente intervista alla Repubblica, SuperSimo aveva ricordato il suo Festival nel 2004, quando al suo fianco c’era come direttore artistico Tony Renis: “Nel 2004 fu dura, andavo in Chiesa”. Quell’anno infatti si dovette confrontare con il Grande Fratello, che all’epoca era all’apice del successo, e con l’assenza delle case discografiche.

Intanto, il Festival deve proseguire, anche senza la presenza della Ventura. Questa sera, la quarta, si esibiscono nuovamente tutti i big in gara (leggi la scaletta) e verrà stilata una nuova classifica provvisoria.