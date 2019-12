Sanremo, Romina Power gela Al Bano: “Non so se ci sarò”

editato in: da

Romina Power gela Al Bano su Sanremo, svelando che potrebbe non esserci. Nei giorni scorsi si era parlato molto della partecipazione del cantante di Cellino San Marco al Festival in coppia con l’ex moglie. Dopo una serie di incontri con Amadeus era stato, lo stesso Carrisi aveva annunciato che lui e l’attrice americana sarebbero stati ospiti della manifestazione.

“Per me Sanremo è sempre la gara – aveva detto a Porta a Porta -, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante, ma mi manca la gara”.

La notizia dell’arrivo della coppia più amata della musica italiana a Sanremo aveva emozionato i fan. In queste ore però qualcosa sembra essere cambiato e, mentre Al Bano ha confessato di non aver ancora scelto con Romina le canzoni che porterà sul palco, lei ha affermato che potrebbe non esserci.

Intervistata dall’Adnkronos, l’attrice americana ha affermato di non voler parlare di Sanremo, perché non avrebbe ancora deciso se salire sul palco dell’Ariston oppure no. “Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo – ha spiegato la Power – in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò”.

Se Sanremo non è confermato per Romina e Al Bano, sembra che lo sia il Capodanno su Rai Uno. “Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di capodanno – ha aggiunto – perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto”.

L’attrice americana non ha voluto aggiungere altro. Romina d’altronde sta vivendo un periodo difficile, segnato dalla morte di Jolanda, l’amatissima suocera che negli anni Settanta l’accolse a Cellino San Marco, considerandola come una figlia. Nei giorni scorsi la Power aveva espresso il suo grande dolore per la perdita su Instagram, chiedendo rispetto e silenzio per il lutto.