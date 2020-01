Sanremo, Riki svela 20 secondi della cover e rischia la squalifica

editato in: da

Riki, cantante di Sanremo ed ex star di Amici, rischia la squalifica dopo aver svelato 20 secondi della cover che porterà sul palco dell’Ariston. A rivelarlo è Striscia la Notizia secondo cui l’artista avrebbe pubblicato su Instagram un video in cui canticchia L’edera di Nilla Pizzi. Si tratta del brano che, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, eseguirà durante il Festival nella serata dedicata alle cover.

Nella clip in questione, che è stata poi cancellata, Riccardo Marcuzzo – questo il suo vero nome – accenna alcune note della canzone. Da sempre il regolamento di Sanremo è molto rigido riguardo la segretezza dei brani presentati all’Ariston. Ogni artista in gara infatti è obbligato a non diffondere la melodia oppure il testo della sua canzone. Lo stesso vale per le cover che rappresentano un elemento che viene giudicato ai fini della classifica finale.

Si tratta di brani della storia del Festival che vengono proposti in una nuova versione durante la competizione fra i cantanti. Dopo il servizio mandato in onda durante il tg satirico di Antonio Ricci, l’organizzazione di Sanremo ha commentato la possibile squalifica di Riki. Riccardo Marcuzzo non verrà eliminato dalla kermesse perché ha cantato un brano già edito, mentre il 6 febbraio a essere valutate saranno l’arrangiamento e l’interpretazione, che invece non sono emerse nel video incriminato.

“Trattandosi di un brano edito – si legge in un comunicato diffuso dall’Ansa – e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo), non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati)”.

27 anni e una carriera già avviata nel mondo della musica, Riki deve il suo successo ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent l’artista venne notato da subito, conquistando il pubblico con la sua bellezza, ma anche con un carattere spesso ribelle. Nel suo passato un brevissimo flirt con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker a cui aveva dedicato una canzone, mentre oggi Riccardo è legato a Sara Gotti, studentessa e star di Instagram. Per la sua esperienza nel Sanremo di Amadeus, Riki ha deciso di portare in gara un brano intitolato Lo sappiamo entrambi.