Sanremo, Monica Bellucci dà forfait dopo l’annuncio della sua partecipazione

editato in: da

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Monica Bellucci non andrà a Sanremo 2020, come era stato precedentemente annunciato da Amadeus.

L’attrice, attraverso il suo ufficio stampa, ha fatto sapere che : “Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

Dunque, la Bellucci ha deciso questa volta di dare forfait alla kermesse musicale. Monica era già salita sul palco dell’Ariston nel 2011 come ospite del Festival e al suo fianco aveva Robert De Niro.

La comunicazione ufficiale della sua rinuncia è avvenuta poco dopo quella del rapper Salmo che si è giustificato così: “Non me la sento, mi sentirei a disagio”. La Bellucci invece non ha spiegato nel dettaglio i motivi che l’hanno portata a rifiutare l’invito di Amadeus a pochi giorni dall’inizio della gara canora. In questi giorni, sono molte le tensioni che si sono create attorno al Festival, come ogni anni d’altro canto, tra rinunce ed esclusioni che hanno lasciato uno strascico.

E mentre la Bellucci ha cambiato idea sulla sua partecipazione al Festival, altri come Sabrina Salerno hanno già svelato alcuni particolari della sua ospitata, sottolineando che la sua paura più grande sono le scale.