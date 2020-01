Sanremo, il messaggio della moglie Giovanna per Amadeus: “Sempre felice”

editato in: da

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Giovanna Civitillo pubblica su Instagram un messaggio dedicato al marito Amadeus a poche settimane dall’inizio di Sanremo. Sono giorni impegnativi questi per il conduttore alle prese con le prove del Festival, gli ultimi preparativi e qualche polemica. A stargli vicino e sostenerlo ci pensa la showgirl a cui è legato da oltre dieci anni.

Un amore nato negli studi de L’Eredità, dove lei vestiva i panni della valletta, esibendosi nell’ormai celebre “Scossa”. Da allora è passato molto tempo, ma il sentimento che unisce Amadeus e Giovanna non si è mai spento ed è cresciuto sempre di più, testimoniato anche dalla nascita di Josè Alberto, arrivato nel 2009.

56 anni lui, 41 lei, Amadeus e la Civitillo sono molto legati. Lo scorso luglio hanno deciso di giurarsi amore eterno per la seconda volta, con una matrimonio religioso, molto intimo, celebrato in una piccola cappella a Roma. Un secondo “sì” arrivato dieci anni dopo il primo matrimonio in chiesa e a circa diciassette anni dall’inizio della relazione.

A testimoniare il forte sentimento che li unisce anche le parole di Giovanna che è intervenuta su Instagram – dove la coppia ha un profilo condiviso – per raccontare il rapporto con Amadeus e difenderlo dalle polemiche che l’hanno travolto in questi giorni. Di fronte all’accusa di maschilismo per via della frase nei confronti di Francesca Sofia Novello, Amadeus si è scusato, spiegando di essersi espresso male, e la moglie ha scritto.

“Io Giovanna Civitillo. A volte “un passo avanti“. A volte “un passo indietro“. Spesso accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”.

Una risposta a chi aveva messo in dubbio il legame fra i due e l’ennesima dimostrazione di quanto Giovanna sia la grande forza di Amadeus. La ballerina, per volere del conduttore, non avrà nessun ruolo a Sanremo, ma sarà dietro le quinte per sostenere il marito. Non solo: la Civitillo vestirà i panni di inviata per La Vita in Diretta nella città dei fiori.