Sanremo, la playlist del cuore (scelta da DiLei)

editato in: da

In piena euforia sanremese, abbiamo stilato la playlist del nostro cuore: i brani passati nel corso degli anni sul palco dell’Ariston, che non hanno necessariamente vinto (anzi, spesso si sono classificati nelle ultime posizioni), ma che ci hanno colpite più degli altri. Perché hanno segnato un periodo particolare della nostra vita, accompagnato momenti indimenticabili o semplicemente perché ogni volta che partono scatenano dentro di noi un miscuglio di emozioni indescrivibili. E i loro testi ci commuovono ancora oggi.

Da Gianna di Rino Gaetano all’Immensità di Don Backy, da Vita spericolata di Vasco a Mentre tutto scorre dei Negramaro passando per Almeno tu nell’universo Mia Martini, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia e Un’emozione da poco di Anna Oxa.

Nel compilarla, ci siamo accorte di quante meravigliose canzoni sono passate per Sanremo, pilastri indiscussi della musica italiana. Non è stato facile selezionarne meno di venti tra tutte quelle che continuavano a venirci in mente. Ed alcune meravigliose, non sapevano nemmeno fossero state presentate a Sanremo.

Questa è la nostra scelta, dagli anni ’60 ad oggi. Fatela partire, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dalle emozioni e dai ricordi. Come abbiamo fatto noi.