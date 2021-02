Sanremo, quando è nato il Festival

editato in: da

Sanremo 2021, i cantanti in gara della 71esima edizione

Pochi giorni ci separano dalla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, in partenza il 2 marzo. Si tratta, indubbiamente, di un’annata assai inconsueta, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, che hanno colpito anche la kermesse televisiva più longeva d’Italia. Assenza di pubblico, regolamento rimodulato nell’eventualità che qualche membro dello staff contragga il Coronavirus, e Sanremo zona rossa sono tra i principali accorgimenti assunti per far sì che la gara possa svolgersi nonostante la pandemia. Quello che non mancherà, però, sarà la musica, l’unica vera e imprescindibile protagonista del Festival, con ben 26 cantanti in gara.

Non tutti sapranno, però, quali sono le origini del Festival della canzone italiana, che nasce nel 1951 dalla mente dell’allora direttore delle manifestazioni e delle pubbliche relazioni del casinò di Sanremo, Angelo Nicola Amato, con lo scopo di incrementare il turismo che affligge le località marittime, tra cui la cittadina ligure, durante l’inverno. Angelo Nizza, conduttore radiofonico, era un assiduo frequentatore del Casinò ligure, e insieme ad Amato decise di dare sollievo all’economia locale ideando una manifestazione a carattere musicale. A quel punto, mancava solo un accordo con l’EIAR di Torino(Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche) e una capillarità di diffusione che fosse in grado di raggiungere le case discografiche e i cantanti appartenenti ad esse, che non tardarono ad arrivare.

Il 29 gennaio 1951 ebbe inizio la prima edizione di quello che sarebbe diventato un evento in grado di fermare ogni anno l’Italia per un’intera settimana. Condotta da Nunzio Filogamo, presentatore radiofonico noto per il suo caratteristico saluto “Miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate!” e svoltasi presso il salone delle feste del Casinò di Sanremo, l’avvio della kermesse consistette in una tre giorni in cui gareggiarono solamente tre interpreti, che portarono sul palco un totale di venti canzoni. I cantanti erano Achille Togliani, il Duo Fasano e Nilla Pizzi, che vinse con Grazie dei fiori. A discapito di quanto si possa immaginare, l’edizione numero uno del Festival di Sanremo non ottenne una significativa risonanza mediatica e fu accolta con freddezza dalla stampa e dai critici musicali dell’epoca. Basti pensare che il pubblico presente in sala continuò a cenare immerso nel chiacchiericcio, anche durante il corso delle esibizioni.

Una situazione sicuramente bizzarra ai nostri occhi, in quanto il Festival della Canzone italiana è indubbiamente l’evento musicale in grado di catalizzare su di sé tutti i riflettori del Bel Paese.