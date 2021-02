Sanremo, Fedez e Francesca Michielin si confessano

editato in: da

Sanremo 2021, i cantanti in gara della 71esima edizione

Fedez e Francesca Michielin si confessano dopo aver rischiato l’esclusione da Sanremo qualche settimana fa. Il rapper infatti aveva pubblicato su Instagram, per sbaglio, alcuni secondi del brano che la coppia porterà sul palco dell’Ariston, andando quindi contro il regolamento del Festival. Amadeus, dopo aver analizzato il caso, ha deciso di non eliminare gli artisti che ora raccontano quei momenti difficili che hanno reso ancora più forte la loro collaborazione.

“Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”, ha raccontato la Michielin all’Ansa, parlando di quei giorni particolari, mentre Fedez ha svelato di aver ricevuto un grande supporto dalla collega: “Per assurdo è stata Francesca a darmi appoggio psicologico per il ‘fattaccio’ – ha confessato -. Non è stata una mossa strategica, ma un errore tragicomico, che racconterò dopo il festival per non peggiorare le cose. Mi sono già scusato con Francesca e poi anche con Amadeus e con la Rai per aver creato un ulteriore problema, in un momento in cui i problemi di certo non mancavano”.

Fra pochissimi giorni Francesca e Fedez sbarcheranno sul palco dell’Ariston con il brano Chiamami per nome in un Festival di Sanremo che sarà ricco di emozioni forti. Un singolo che arriva a quasi dieci anni da Cigno Nero e Magnifico, le loro collaborazioni di successo. “Noi vincitori annunciati? Macché, noi andiamo per goderci appieno e in maniera totalizzante il nostro Sanremo, per divertirci e per cantare al meglio sul palco”, hanno chiarito. A fare il tifo per Fedez ci saranno senza dubbio Chiara Ferragni e il piccolo Leone. L’artista sta vivendo un periodo magico della sua vita, fra qualche mese infatti diventerà papà per la seconda volta. L’influencer e il cantante non vedono l’ora di stringere fra le braccia la secondogenita che sarà una femminuccia.

“Una certa ansietta ce l’ho – ha confessato Fedez -, ma ho scelto la terapia d’urto”, spiegando di voler “vivere l’esperienza come tale, prendendo tutto quello che c’è”. Mentre la Michielin ha concluso affermando: “Sarà un Sanremo molto potente anche per questo come messaggio. Il segnale da dare ora è esserci”.