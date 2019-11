Sanremo: Dopo la Leotta, Amadeus è indeciso tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia

editato in: da

Un ritorno al passato per Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo 2020 ha deciso di reinserire le vallette, che lo accompagneranno in cinque giornate di musica.

Una bionda e una mora: mentre per la bionda, secondo il settimanale Chi, è stata confermata Diletta Leotta, per la mora vige un po’ d’indecisione. La scelta è tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia.

Come ai tempi di Pippo Baudo, Sanremo tornerà a fare affidamento sulle vallette. Diletta Leotta, lanciatissima da Sky Sport, dovrebbe soltanto firmare il contratto dopodiché è cosa fatta. Il vero testa a testa è quello tra la Gregoraci e la Boccia. Entrambe hanno qualcosa (o meglio qualcuno) in comune: l’agente Lucio Presta, nonché suocero di Lorella (la scorsa estate la ballerina ha sposato il figlio, Niccolò)e marito della conduttrice Paola Perego.

“Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del cast del Festival sarà interessante vedere se alla fine prevarranno gli affetti familiari o gli interessi di scuderia”, così riporta il settimanale Chi, ipotizzando da quale parte penderà l’ago della bilancia di Presta.

Sia per la Elisabetta che per Lorella, questa sarebbe la prima esperienza concreta sul palco del Teatro Ariston.

Secondo alcune voci di corridoio, Amadeus avrebbe voluto tre persone al suo fianco per quest’edizione del Festival: un volto del mondo dello spettacolo e due vallette. In un primo momento, avevano avanzato la proposta a Tiziano Ferro e Monica Bellucci, ma entrambi hanno dato una disponibilità limitata: ciò significa che li vedremo salire sul palco dell’Ariston, ma soltanto come ospiti d’onore, senza essere vincolati all’intera durata del Festival.

Un altro nome saltato fuori è quello di Laura Pausini: secondo alcune indiscrezioni, la cantante potrebbe condurre l’ultima puntata del Festival, prevista per l’8 febbraio.

Per Diletta Leotta, sarà un ritorno sul palco dell’Ariston calcato già, nel 2017, in qualità di ospite. All’epoca, il suo vestito fece parlare per giorni, accusato di essere troppo provocante per un programma in prima serata su una rete tanto importante. La showgirl catanese, dopo la gavetta a Sky, è diventata una delle più importanti conduttrici sportive italiane.

Ma se per Diletta Leotta è ormai quasi fatta, per la valletta mora c’è ancora da aspettare: chi la spunterà tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia?