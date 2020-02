Sanremo, la dedica di Giovanna Civitillo per Amadeus: “Sei stato bravissimo”

editato in: da

Sanremo 2020, i momenti clou della prima serata, martedì 4 febbraio

La prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo si è aperta con i riflettori su Fiorello che, pochi minuti dopo, ha presentato il conduttore e direttore artistico della kermesse, suo amico di lunga data.

Amadeus, che ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston visibilmente emozionato, è stato protagonista – assieme alle co-conduttrici Diletta Leotta e Rula Jebreal, ai cantanti e agli ospiti d’onore – di quattro ore di tv che hanno portato a numeri che l’Ariston non vedeva da diversi anni.

Il trionfo negli ascolti è stato ovviamente commentato da Giovanna Civitillo, consorte del conduttore e in prima fila a sostenerlo ieri sera. La 42enne campana – madre di Josè Alberto, secondo figlio di Sebastiani – ha rotto il silenzio tramite un post pubblicato sul profilo Instagram @giovanna_e_amadeus.

Una foto di coppia con gli outfit della serata – entrambi firmati Gai Mattiolo, stilista che veste da anni Amadeus e che ha realizzato anche gli abiti del matrimonio religioso che i due hanno celebrato l’estate scorsa – e poche parole piene d’amore.

Ovviamente sono di parte… 😍…ma sei stato bravissimo Amore mio ❤️ #amadeus #sanremo2020 #giovannacivitillo

Lo scatto è stato accolto da numerosi commenti anche da parte di personalità dello spettacolo. Degni di nota sono i complimenti di Rita Dalla Chiesa, così come quelli di Massimo Lopez e del sopra citato stilista romano.

La serata d’apertura del Sanremo guidato dal conduttore ravennate, con il 52,2% di share entra a far parte delle migliori partenze per la kermesse canora. Sul palco più difficile d’Italia per chi lavora in tv sono andati in scena diversi momenti di grande impatto.

Dalle lacrime di Tiziano Ferro dopo l’intensa interpretazione di Almeno Tu nell’Universo – un brano che, come ricordato dal cantante stesso, è stato scritto per essere interpretato da una donna e mai prima di ieri sera era stato intonato da una voce maschile – alla complicità di Al Bano e Romina, la serata d’esordio di Sanremo 2020 è stata ricca di emozioni e, come già detto, gli ascolti lo hanno dimostrato. Adesso è tutto pronto per il secondo attesissimo appuntamento, che vedrà Amadeus co-condurre la kermesse canora con Sabrina Salerno, Emma D’Aquino e Laura Chimenti.