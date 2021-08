Sanremo, la confessione di Baudo: “Mi chiesero di spostare il Festival all’estero”

editato in: da

Pippo Baudo svela un inedito retroscena del Festival di Sanremo e confessa cosa pensa della terza conduzione di Amadeus. Il presentatore, dopo il successo di ben due edizioni, in coppia con Fiorello, è pronto per tornare sul palco dell’Ariston. 85 anni e una lunghissima carriera in tv, Baudo detiene il record delle conduzioni di Sanremo.

Ne ha guidate ben tredici in cui, come è noto, i momenti difficili non sono mancati. Il più complicato da guidare, come ha spiegato lui stesso, è stato quello del 1987 in cui ci fu “la notizia della morte di Claudio Villa, Gianni Morandi scoppiò a piangere”. Non solo: Pippo ha anche raccontato che gli fu chiesto di spostare la location del Festival da Sanremo a Montecarlo, ma lui rifiutò con fermezza. “Un giorno Ranieri di Monaco mi telefonò e mi propose di spostare il Festival a Montecarlo – ha ricordato a Libero -. Declinai l’offerta e feci aggiungere il genitivo Sanremo”.

Baudo ha poi commentato la terza conduzione di Sanremo da parte di Amadeus: “Mi piacciono i Festival di Amadeus, già due anni fa gli dissi di stare tranquillo – ha confessato -. E poi la coppia con Fiorello funziona”. Presto proprio Baudo sarà alla guida di uno show che ricorderà la storia di Sanremo, in attesa della nuova edizione della kermesse. “L’idea è quella di inserire la narrazione di un Festival nei fatti storici dell’anno in cui si svolse – ha spiegato -. Racconterà anche l’Italia, il Festival ha fatto parte della nostra storia”.

All’inizio di agosto, Amadeus ha confermato che sarà al timone della terza edizione del Festival di Sanremo. L’attesa per l’evento è già iniziato, ma tutto è ancora da decidere. Fra le incognite più importanti la partecipazione di Fiorello che è stato fra i protagonisti delle passate edizioni. “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito!”, ha commentato il conduttore, che si trova in vacanza proprio con l’amico Fiorello. I due, con le mogli Susanna Biondo e Giovanna Civitillo, si stanno godendo un po’ di meritato riposo, in attesa di scoprire cosa accadrà il prossimo febbraio, quando tornerà il Festival.