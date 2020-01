Sanremo, Big in gara, nuove proposte e co-conduttrici

editato in: da

Sanremo è ormai alle porte. A condurre questa 70esima edizione del Festival, Amadeus, che in veste di direttore artistico ha selezionato i Big in gara e le canzoni, scelto le Nuove Proposte e le co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

Come di consueto l’appuntamento è nella prima settimana di febbraio, ossia dal 4 all’8. Sono 24 i cantanti che si sfideranno a Sanremo e che scopriremo meglio lunedì quando si terrà la conferenza stampa nella città dei fiori. Nella lista dei Big figurano: Achille Lauro (Me ne frego), Alberto Urso (Il sole a est), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare), Elodie (Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Junior Cally (No grazie), Le Vibrazioni (Dov’è), Levante (Tiki Bom Bom), Marco Masini (Il confronto), Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Raphael Gualazzi (Carioca), Riki (Lo sappiamo entrambi), Rita Pavone, (Niente – Resilienza 74), Tosca (Ho amato tutto).

Oltre ai Big sul palco del Festival si esibiranno anche i Giovani, conosciuti come Nuove Proposte. Nel gruppo troviamo ben 8 cantanti emergenti: Leo Gassmann (Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami), Tecla Insolia (8 marzo), Matteo Faustini (Nel bene e nel male) e Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio).

Ad affiancare il conduttore Amadeus, un gruppo di donne che vestiranno i panni non di vallette, ma di vere e proprie co-conduttrici. La prima serata, il 4 febbraio, partirà con Rula Jebreal, nota giornalista, e Diletta Leotta, mentre a presentare il secondo appuntamento ci saranno Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Per la terza serata è prevista la presenza di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. La semifinale sarà presentata dalla coppia: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, infine nella finale Amadeus salirà sul palco con Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

Lunghissima la lista degli ospiti, sia nazionali che internazionali. A Sanremo ci saranno Fiorello, che riserverà grandi sorprese, Tiziano Ferro e Roberto Benigni. Prevista anche la presenza del cast di Gli anni più belli di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma Marrone e Claudio Santamaria.

In occasione della 70esima edizione del Festival, Amadeus ha voluto sul palco diversi nomi che hanno fatto la storia di Sanremo: da Johnny Dorelli a Massimo Ranieri, passando per i Ricchi e Poveri, Al Bano Carrisi e Romina Power. Il conduttore accoglierà inoltre il cast di Pop Corn, con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Rocco Papaleo. Spazio infine agli ospiti internazionali con Dua Lipa, Lewis Capaldi e Mika.