Sanremo, Amadeus risponde a Morgan: “Ha detto tante cose non vere”

editato in: da

Festival di Sanremo 2021: date, regolamento, novità

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma già fioccano le polemiche, in particolare tra Amadeus e Morgan. L’artista milanese non aveva gradito l’esclusione dall’ultima serata di AmaSanremo, il programma che ha selezionato le Nuove Proposte che prenderanno parte all’edizione 2021 della nota kermesse musicale.

L’ex leader dei Bluvertigo – che non ha preso bene l’estromissione dalla trasmissione – ha scritto una lettera di fuoco sui social al conduttore del Festival di Sanremo. Amadeus però non ha perso tempo e tramite le pagine del quotidiano Libero ha voluto rispondere al cantautore:

Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival.

Dopo gli insulti e le offese al presentatore, il suo avvocato ha fatto pervenire una diffida a Castoldi. Amadeus ha spiegato:

Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi.

Il direttore artistico del Festival poi ha smentito anche l’ipotesi di uno scambio con il ruolo di giurato ad AmaSanremo: “Questa cosa è solo nella sua testa, come quella di lui che avrebbe lavorato gratis, non mi sarei mai permesso”.

Morgan poi ha messo anche in dubbio le competenze di Amadeus (“non sa cosa è un Do Maggiore”) e le sue capacità di svolgere la mansione di Direttore artistico del Festival. Il conduttore non ha voluto dare spazio anche a queste polemiche: