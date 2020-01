Sanremo, Amadeus risponde alla Gregoraci dopo l’esclusione e spegne le polemiche

editato in: da

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Amadeus risponde a Elisabetta Gregoraci dopo l’esclusione dall’Altro Festival e il post pubblicato su Instagram contro Nicola Savino. Il conduttore della kermesse è intervenuto per spegnere le polemiche riguardo il programma che sostituirà il DopoFestival.

Il format, che andrà in onda in streaming su RaiPlay, verrà condotto da Savino in coppia con Myss Keta. Poco prima dell’annuncio la Gregoraci aveva pubblicato un post Instagram in cui accusava Savino di averla esclusa a causa dell’orientamento politico dell’ex marito Flavio Briatore.

Uno sfogo ha cui ha risposto direttamente Amadeus, direttore artistico di Sanremo. “Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci – ha detto il conduttore all’AdnKronos -. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene – ha aggiunto -. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no”.

Amadeus ha poi commentato la scelta della Gregoraci di condividere la sua rabbia su Instagram per l’esclusione dall’Altro Festival. “Con tutto il rispetto per Elisabetta – ha detto -, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì”.

“Io de ‘L’Altro Festival – ha spiegato – non mi occupo direttamente. Ho chiesto a Nicola Savino che fosse un luogo dedicato al racconto del festival fatto sul web, sui social, con un linguaggio nuovo. Credo abbia scelto un cast funzionale a questo tipo di racconto. Nicola sta facendo il suo programma e ha il diritto di scegliere chi vuole. Gli ho consegnato le chiavi e so che ne farà buon uso”.

“Il signor Nicola Savino – aveva scritto l’ex moglie di Briatore su Instagram – con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali”.