Sanremo, Amadeus e le polemiche: Antonella Clerici ha ragione su tutto

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Doveva essere il Sanremo delle donne e dell’armonia, ma si sta rivelando la kermesse delle polemiche. Ne è convinta Antonella Clerici che su Instagram, a ragione, ha commentato a modo suo le discussioni nate intorno al Festival e Amadeus. Prima le critiche per le parole del conduttore su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e protagonista dell’evento, poi la rivolta per la presenza di Junior Cally, infine le critiche alla Rai per i cachet dei protagonisti dello show.

Manca ancora qualche settimana all’inizio del Festival di Sanremo, ma la discussione è già entrata nel vivo. Non appena si spegne una polemica se ne accende un’altra e i toni, purtroppo, sono sempre più alti. A nulla sono serviti gli interventi di Mara Venier, che ha invitato tutti a moderarsi e a non ripetere con Amadeus quello che tristemente fu fatto a Frizzi, di Francesca Sofia Novello, che ha affermato di non essersi sentita offesa dalle parole del conduttore, né della stessa Clerici.

Ormai criticare e aggredire Sanremo è diventato uno sport a cui nessuno è disposto a sottrarsi. Un tiro al bersaglio in cui rischiamo di uscire tutti perdenti perché il Festival dovrebbe essere, prima di tutto, un modo per unire le famiglie, per ritrovarci tutti di fronte allo schermo della tv a cantare, ridere, stupirci. Perché alla lunga polemiche sterili, opinioni gridate senza ragionare e attacchi possono anche stancare.

Lo dimostrano le parole di Antonella Clerici che, da donna e artista coraggiosa qual è, ha deciso di dire la sua su Instagram. “Sapete che vi dico? – ha scritto la presentatrice – Io sono stanca di tutta questa arroganza, della ricerca a tutti i costi del conflitto, del dare giudizi a prescindere tanto per farsi notare. Ho voglia di gentilezza, di serenità, di compassione. E anche, talvolta, di un po’ di silenzio”.

Ed è forse proprio questo quello che manca a Sanremo, quest’anno come non mai: il silenzio. Monica Bellucci che dà forfait, Junior Cally che non dovrebbe esserci, Georgina Rodriguez che ha chiesto troppo e il cachet di Roberto Benigni: un po’ di polemica a Sanremo ci sta, mette pepe e crea l’attesa, ma il troppo, come dicevano le nonne, “stroppia”, anche in questo caso.